Tiró por error un billete premiado con un millón de euros y lo recuperó tras dos días de búsqueda entre seis toneladas de basura

Un billete de lotería premiado con un millón de euros estuvo a punto de acabar para siempre en un vertedero. Su propietario lo tiró por error a la basura al interpretar que no tenía premio, pero una búsqueda que se prolongó durante dos días permitió recuperarlo antes de que fuera destruido.

El suceso ocurrió en Bitonto, en la región italiana de Apulia. El comprador comprobó el boleto en un terminal que mostró el mensaje de que no era "válido". Pensó que aquello significaba que no había resultado premiado y decidió deshacerse del cupón. Sin embargo, al llegar a casa, un familiar le informó de que ese aviso aparecía porque el premio era demasiado elevado para abonarlo en un estanco.

Una búsqueda entre seis toneladas de basura

Al descubrir el error, la familia se puso en contacto con la empresa encargada de la recogida de residuos. Según explicó Roberto Toscano, presidente de Sanb, los trabajadores identificaron rápidamente el camión que había recogido la basura y lograron detenerlo antes de que descargara su contenido en la compactadora.

"Por suerte era domingo, de lo contrario, la carga ya habría terminado en el vertedero. Una vez que localizamos el camión lo pusimos bajo vigilancia", explicó Toscano.

Tras completar los trámites administrativos, el vehículo fue trasladado a una instalación donde comenzó una búsqueda entre unas seis toneladas de residuos. Después de horas de trabajo, uno de los operarios encontró el billete premiado.

El ganador asumirá el coste del operativo

La empresa de recogida de residuos confirmó que el propietario del boleto había firmado previamente un compromiso para hacerse cargo de los gastos extraordinarios derivados del dispositivo de recuperación.

Según la reconstrucción de los hechos, el ganador llevaba años jugando la misma combinación de números porque estaba vinculada al recuerdo de un ser querido. Finalmente, el cupón apareció antes de que los residuos fueran eliminados, poniendo fin a una búsqueda que evitó que un premio de un millón de euros acabara perdido entre la basura.