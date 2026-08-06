Un calor extremo pone en alerta roja a todas las ciudades de Italia

Italia afronta una ola de calor histórica. Por primera vez, las 27 ciudades monitorizadas por el Ministerio de Sanidad están simultáneamente en alerta roja, el nivel máximo de riesgo por altas temperaturas. En buena parte del país se esperan máximas cercanas o superiores a los 40 grados, especialmente en el centro y el sur, donde las autoridades han reforzado las recomendaciones para evitar golpes de calor.

Como respuesta, el Gobierno italiano ha puesto en marcha una medida excepcional que combina seguridad y gestión turística. Durante el mes de agosto, algunos de los monumentos más emblemáticos del país ampliarán su horario de apertura hasta la noche. El Coliseo de Roma y el Panteón, entre otros, permanecerán abiertos hasta las 23:00 para que visitantes y residentes puedan recorrerlos cuando las temperaturas sean más suaves.

Visitas nocturnas contra el calor

La iniciativa busca reducir la presencia de turistas durante las horas de mayor riesgo y ofrecer una alternativa más cómoda en uno de los meses con mayor afluencia de visitantes. Al mismo tiempo, pretende repartir mejor los flujos de personas y aliviar las aglomeraciones habituales en enclaves como Roma.

Adaptarse a un nuevo escenario

Más allá de esta ola de calor, la decisión refleja cómo algunos de los destinos turísticos más populares de Europa empiezan a adaptar su funcionamiento a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Lo que antes era una actividad puntual, como las visitas nocturnas, se convierte ahora en una herramienta para convivir con veranos más largos, más cálidos y con un turismo cada vez más masivo.