Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: España establece controles fronterizos con Italia

La situación en Ceuta continúa siendo complicada este sábado después de la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. Aunque la mayoría de las personas que llegaron durante los últimos días ya han abandonado la ciudad, el Gobierno calcula que todavía permanecen alrededor de 2.000 personas.

Uno de los principales focos de preocupación son los menores no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado de que hasta el momento se han registrado 1.342 menores en el sistema de acogida de Ceuta. Sin embargo, algunas asociaciones sitúan la cifra provisional en torno a los 5.000. El Gobierno espera comenzar en las próximas semanas el traslado y reparto de estos menores entre distintas Comunidades Autónomas.

Por otro lado, España ha decidido recuperar temporalmente los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia. La medida ha comenzado este sábado 8 de agosto y estará vigente, en principio, hasta el 7 de septiembre. Los controles serán aleatorios y los viajeros deberán acreditar su identidad y nacionalidad mediante el DNI o el pasaporte.

La decisión llega después de las diferencias entre España e Italia sobre la situación del espacio Schengen, y en un contexto marcado por la presión migratoria. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en Ceuta para gestionar la situación de los menores y organizar su acogida.