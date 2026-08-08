CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: España establece controles fronterizos con Italia
Sigue la última hora en directo sobre la decisión de España de establecer controles fronterizos con Italia, mientras Ceuta mantiene la atención sobre la llegada de migrantes y menores.
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La situación en Ceuta continúa siendo complicada este sábado después de la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. Aunque la mayoría de las personas que llegaron durante los últimos días ya han abandonado la ciudad, el Gobierno calcula que todavía permanecen alrededor de 2.000 personas.
Uno de los principales focos de preocupación son los menores no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado de que hasta el momento se han registrado 1.342 menores en el sistema de acogida de Ceuta. Sin embargo, algunas asociaciones sitúan la cifra provisional en torno a los 5.000. El Gobierno espera comenzar en las próximas semanas el traslado y reparto de estos menores entre distintas Comunidades Autónomas.
Por otro lado, España ha decidido recuperar temporalmente los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia. La medida ha comenzado este sábado 8 de agosto y estará vigente, en principio, hasta el 7 de septiembre. Los controles serán aleatorios y los viajeros deberán acreditar su identidad y nacionalidad mediante el DNI o el pasaporte.
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La decisión llega después de las diferencias entre España e Italia sobre la situación del espacio Schengen, y en un contexto marcado por la presión migratoria. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en Ceuta para gestionar la situación de los menores y organizar su acogida.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Unicef confirma que "faltan menores por registrar" en Ceuta y pide analizar caso por caso
El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, certifica que "faltan todavía menores por registrar", aunque ya hay 1.300 menores extranjeros no acompañados registrados e incorporados al sistema de acogida en Ceuta.
Por ello, ha pedido tanto al Gobierno español como al marroquí que analicen uno por uno cada caso, y ha asegurado en una entrevista dada este sábado en 3Cat que "no puede haber ningún tipo de retorno que sea automático o sin las debidas garantías" y ha continuado expresando que "hace falta saber si hay algún riesgo de trata, algún tipo de discapacidad, y en caso de que se encuentre que hay esa posibilidad hay que entrar en contacto caso a caso con las autoridades marroquíes para que haya garantía de que la reunificación familiar se hace en un entorno protector".
Además, Vera insiste en que hace falta que se acelere todo el proceso para el registro y para la identificación caso a caso porque "a partir de ahí se puede hacer un análisis de vulnerabilidad de cada situación para ver si hay posibilidad de reunificación familiar o, si no, hay que entrar en ese camino de reubicación en otras comunidades autónomas".
Vera ha recordado que cuando se produjo la entrada masiva de migrantes había casi 1.000 menores en el sistema de protección, y después de que se registraran los 1.300 menores, asegura que "hay otros que se sabe que están escondidos, que están en otros lugares y que deben ir saliendo y que por supuesto deben ser registrados".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Aragón expresa al Gobierno su negativa al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta
Alejandro Nolasco, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, no asistirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto. Así se lo ha comunicado por carta a Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, a la vez que le ha hecho saber la negativa de Aragón al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.
Nolasco ha denunciado que en la convocatoria del Ministerio remitida a las regiones "no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta: la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles". Una convocatoria que "tampoco explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera".
El Gobierno de Aragón exige al Gobierno de España abstenerse de preparar, acordar o ejecutar traslado alguno de menas procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados y que son exigidos legalmente. También, remitir el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda. El Gobierno de Aragón impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos.
Por último, impulsar con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección competentes del Reino de Marruecos.
Al mismo tiempo, Nolasco ha reiterado a la ministra Rego que "el Estado debe acreditar la minoría de edad de los menas", así como "tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Castilla y León no asistirá a la Sectorial de Infancia y pide al Gobierno el retorno de los menores a Marruecos desde Ceuta
La Junta de Castilla y León ha comunicado este sábado por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su ausencia en la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el próximo 13 de agosto, y ha anunciado la impugnación judicial de todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno de los menores a Marruecos: "única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor".
Se trata de una decisión que "no responde a razones de oportunidad política", sino al "estricto cumplimiento" del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del "principio del interés superior del menor, que impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen".
En esta reunión se encuadra en la elevación a Conferencia Sectorial correspondiente a la aprobación del Acuerdo de distribución territorial a Ceuta destinado a la financiación en 2026 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 25 millones de euros.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vox apoya "toda movilización ciudadana" por la "españolidad y seguridad" de Ceuta y hace responsables a Vivas y Sánchez
Este sábado Vox Ceuta ha manifestado su apoyo a todas las movilizaciones pacíficas y legales que se realicen en Ceuta "en defensa de la españolidad" de la ciudad autónoma, la "seguridad" de sus vecinos y la "protección efectiva" de las fronteras, y señala como responsables de la crisis al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Además, el partido pide que dichas movilizaciones no sean "instrumentalizadas políticamente" ni utilizadas para "blanquear responsabilidades" y afirma que aún existe "riesgo de una nueva entrada" irregular en el territorio.
En un comunicado, Vox Ceuta señala a Vivas como "uno de los principales responsables políticos de la situación" en Ceuta, junto a Sánchez, ya que durante años "ha respaldado sin rechistar las políticas migratorias y fronterizas" del Gobierno y "ahora pretende aparecer ajeno a sus consecuencias".
Además, califica la situación de "dramática" y "caos" denunciando el impacto de "especial intensidad" sobre las barriadas de la ciudad sin que las instituciones ofrezcan "una respuesta a la altura de las circunstancias" y advierte de que Ceuta y su frontera "continúan siendo igual de vulnerables que hace unas semanas" ante hipotéticos nuevos intentos de "entrada masiva".
Por su parte, la formación ha trasladado "un mensaje de ánimo, esperanza y fortaleza" a todos los ceutíes y expresa su "profundo agradecimiento y reconocimiento" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y a todos los profesionales de los servicios públicos que estos días están afrontando una situación "excepcional".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, le exige al Gobierno que resuelva esta crisis "de manera inmediata"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido este sábado tras reunirse con la ministra de Infancia, Sira Rego, para conocer la situación actual que se está viviendo en Ceuta, ocho días después de la "agresión más grave" que ha sufrido la ciudad autónoma en su historia reciente.
Vivas lo ha catalogado como "violación territorial" destacando una situación insostenible que "el Gobierno de la región debe solucionar de manera inmediata", ha defendido el presidente.
Ha destacado que la "única salida es Marruecos" y ha garantizado que "no va a a ver salidas a la península", que la única solución es Marruecos para el retorno de migrantes.
Si este retorno no se produce, entonces "quedará abierta una incertidumbre insostenible para el futuro, estabilidad y desarrollo de la ciudad", ha afirmado Viva y ha explicado que "toca resistir en beneficio de esta solución".
Y le ha pedido al Gobierno de la nación que lo resuelva de manera inmediata, que su papel es fundamental y por eso le piden tres cosas: incrementar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la presencia policial en las calles dando cobertura a la magnitud que se está viviendo; despliegue de recursos humanos y de todo tipo en el área de extranjería para el retorno inmediato para que se produzca de manera más ágil; y por último, pide que se mantenga la presencia del ejército en las calles para transmitir tranquilidad y seguridad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La utilización de las redes sociales para encontrar a las víctimas migrantes
Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la utilización de las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en la movilización. El organismo señaló mensajes difundidos a través de las redes sociales que llamaban a acudir a Castillejos y ofrecían instrucciones sobre horarios, rutas y equipamiento para cruzar a nado.
El CNDH analizó 23 grupos de Facebook que reunían conjuntamente a más de 1,08 millones de miembros y publicaban una media de 1.400 mensajes diarios. El organismo detectó además contenidos que podrían estar relacionados con intermediarios o redes dedicadas a facilitar cruces irregulares.
La difusión de una interpretación incorrecta de la decisión del Tribunal Supremo español, según la cual los migrantes interceptados en el mar no podían ser devueltos de forma inmediata, contribuyó a impulsar las convocatorias, según el CNDH.
Hoy mismo, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) elevó a 141 la cifra total de muertos en las recientes avalanchas migratorias registradas en las fronteras de Marruecos con las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El Consejo Nacional de Derechos Humanos ha señalado el balance de víctimas ante la crisis migratoria
El Consejo Nacional de Derechos Humanos precisó que 136 civiles sufrieron heridas leves y que otros 13 fueron trasladados a centros hospitalarios, principalmente por fracturas o para someterse a pruebas médicas. Además, 87 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes recibieron atención médica.
El balance de víctimas mortales presenta una importante discrepancia entre Marruecos y España. Mientras el CNDH sitúa en 14 los fallecidos en el lado marroquí en el lugar de los 11 anunciados el domingo pasado por el Ministerio marroquí del Interior. Las autoridades de Ceuta han comunicado una cifra de 82 muertos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El PP cita a Marlaska y a Robles a comparecer la próxima semana en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta
La crisis migratoria de Ceuta está causando estragos tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que el Partido Popular los ha citado la próxima semana en el Senado para que den las explicaciones oportunas sobre la entrada masiva de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.
La primera comparecencia fijada es la de Marlaska, convocada el miércoles 12 de agosto, y solo un día después, el jueves 13, comparecerá Robles. Lo que se espera de ambos es que expliquen por qué sus ministerios "permitieron" la entrada irregular de migrantes en la comunidad autónoma.
El Partido Popular también ha emplazado a José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores, para el lunes 17 de agosto, y también han solicitado la comparecencia de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, un órgano compartido con el Congreso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | España restablece los controles fronterizos después de que Italia rechazase el ultimátum
El Gobierno de España ha decidido establecer desde las 00:00 horas de este sábado, y, por el momento, hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia después de que haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la crisis migratoria en Ceuta en la que más de 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera entre España y Marruecos.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno había calificado la actuación italiana de injustificada, discriminatoria y contraria a los principios de la Unión Europea y del espacio Schengen. Además, ha pedido al Ejecutivo de Giorgia Meloni que rectifique y restablezca la libre circulación de los ciudadanos españoles, ya que "la situación temporal de la libre circulación entre viajeros de ambos países, está afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodos estival".
Desde Moncloa sostienen que Italia tomó esta decisión de "manera unilateral, sin previo aviso y utilizando argumentos" que, según España, no se ajustan a la realidad ni a la normativa europea. También recuerdan que Ceuta cuenta con un régimen especial dentro del espacio Schengen, y que la mayoría de los migrantes que llegaron de forma irregular ya "han regresado a Marruecos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Óscar Fernández denuncia la situación que viven las familias de los migrantes
El presidente de Vox en Andalucía, Óscar Fernández, denunciaba ayer en Espejo Público que es imprescindible enviar a los migrantes con sus familiares, que muchos de ellos los están buscando.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Maíllo pide un cambio estratégico "en las relaciones con Marruecos"
Antonio Maíllo ha exigido un cambio estratégico en las relaciones con Marruecos, ya que considera que la política de "apaciguamiento" ha sido "un fracaso" y se ha interpretado como "debilidad" por parte del país magrebí.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez acuerda una reunión telemática con varios ministros
Pedro Sánchez acordaba este viernes una reunión telemática con varios ministros, con el objetivo de ampliar las medidas destinadas a auxiliar a los migrantes y a mejorar la seguridad en Ceuta.
El Ejecutivo confirmaba que "seguirán empleando todos los recursos del Estado" que sean necesarios, para garantizar que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La Policía investiga un caso de violación a una niña migrante por una persona que entró irregularmente en Ceuta
La Policía Nacional investiga un posible caso de violación a una niña migrante por parte de una de las personas que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio.
La Policía también contempla otros posibles casos de abusos o tocamientos a estas menores, las cuales han sido llevadas a un colegio público de la ciudad donde permanecen como colectivo vulnerable.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Maíllo reclama a Sánchez que convoque el Consejo de Seguridad Nacional
Antonio Maíllo ha reclamado este sábado transparencia a Pedro Sánchez, en todo lo relacionado a la crisis de Ceuta.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ve necesaria la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y acometer, también un "giro estratégico" en las relaciones con Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Interior refuerza la seguridad en Ceuta
El Ministerio del Interior ha decidido reforzar el dispositivo policial en Ceuta, tras la difusión en redes sociales de mensajes que llaman a un posible intento de entrada masiva en la ciudad autónoma este sábado. Como medida preventiva, está previsto que en las próximas horas se incorporen 45 nuevos agentes para reforzar la vigilancia en la frontera.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Concluyen las autopsias de los 82 fallecidos
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta finalizaba este viernes las autopsias de las 82 personas fallecidas en el mar intentando cruzar la frontera hacia España.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sira Rego se reunirá esta mañana con Juan Jesús Vivas
A las 10:30 horas de este sábado está previsto que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantenga una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, en la sede del Ayuntamiento de la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El presidente de Melilla insta a Marruecos a obligar a los padres a proteger a sus menores
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, declaraba este viernes que Marruecos "debería obligar" a los padres a proteger y custodiar a sus hijos menores de edad y ha pedido, entre otras medidas, "un régimen sancionador".
Imbroda afirmaba en X que esta medida ayudaría a "evitar tragedias". "¡Marruecos debería obligar a los padres a que protegieran y custodiaran mejor a sus menores y evitar tragedias! ¡Quizá un régimen sancionador ayudaría bastante, además, por supuesto, de otras actuaciones!", indica el presidente de la ciudad autónoma en el mensaje.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo |
Buenos días y bienvenidos a la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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