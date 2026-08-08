Esto es lo que deberías cobrar para poder comprarte una casa en España

Comprar una casa en Madrid o Barcelona exige más del doble de los ingresos necesarios en el conjunto de España.

Así se desprende de un estudio de 'Accumin Intelligence' que calcula el salario neto mensual que necesita una persona o unidad familiar para adquirir una vivienda media en las 50 capitales de provincia y otras diez ciudades españolas.

La media nacional se sitúa en 1.999 euros netos al mes, lo que equivale aproximadamente a unos ingresos brutos de 35.000 euros anuales. Sin embargo, las diferencias territoriales son muy acusadas y reflejan la elevada presión inmobiliaria que soportan las grandes capitales y sus áreas metropolitanas.

Madrid ocupa el segundo puesto de la clasificación nacional. Para comprar una vivienda media en la capital son necesarios unos ingresos de 4.574 euros netos mensuales.

Barcelona se encuentra muy cerca, con un salario requerido de 4.485 euros. Ambas ciudades solo quedan por detrás de San Sebastián, que encabeza la lista con 5.074 euros.

Las tres son las únicas ciudades del estudio donde el umbral supera los 4.000 euros netos al mes. Esto significa que una familia que quiera comprar en Madrid, Barcelona o San Sebastián necesita ingresar mensualmente más del doble que la media española.

Salario necesario para comprar una casa en España: el mapa de las 60 ciudades principales en 2026 | Accumin Intelligence

La dificultad se extiende a las áreas metropolitanas

El problema de acceso a la vivienda no se limita a los términos municipales de Madrid y Barcelona. En el área metropolitana madrileña, Getafe presenta un umbral de 2.950 euros netos mensuales.

En el entorno de Barcelona, comprar una vivienda media exige unos ingresos de 2.896 euros en L’Hospitalet de Llobregat y de 2.705 euros en Badalona. Estas cifras muestran cómo la presión de la demanda y el encarecimiento de la vivienda se han extendido a las localidades próximas a las grandes capitales.

Entre las ciudades más caras también aparecen Marbella, con 3.532 euros netos mensuales; Palma de Mallorca, con 3.477 euros, y Bilbao, con 3.185 euros. En Valencia se necesitan 2.675 euros y en Sevilla, 2.566 euros.

En total, 14 de las 60 ciudades incluidas en el informe exigen ingresos superiores a 2.500 euros netos al mes para comprar una vivienda sin rebasar el nivel de esfuerzo recomendado.

Zamora, la ciudad donde se necesita un salario menor

En el extremo opuesto se encuentra Zamora, donde son suficientes unos ingresos de 1.279 euros netos mensuales. Le siguen Lugo, con 1.322 euros; Ciudad Real, con 1.323 euros, y Palencia, con 1.339 euros.

El estudio reúne estas ciudades bajo la denominación de la 'España descomprimida': mercados situados principalmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, caracterizados por una menor presión demográfica y unos precios más contenidos.

Zamora y Lugo son las únicas ciudades analizadas donde los ingresos necesarios se aproximan a un salario mínimo neto.

La costa también presenta fuertes contrastes. Frente a los elevados ingresos exigidos en Marbella o Palma de Mallorca, en Benidorm se necesitan 2.813 euros mensuales. En cambio, las cifras bajan hasta los 1.338 euros en Castellón, los 1.526 euros en Murcia y los 1.727 euros en Almería.

El cálculo no incluye la entrada ni los impuestos

El informe toma como referencia una vivienda media de 100 metros cuadrados y una hipoteca que financia el 80% de su valor. También establece que la cuota hipotecaria no debe superar el 35% de los ingresos netos de la persona o unidad familiar.

No obstante, el cálculo no contempla el ahorro necesario para pagar el 20% del precio que no cubre la hipoteca, ni los impuestos y demás gastos asociados a la compraventa.