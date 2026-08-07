Un estudiante mata a tiros a sus abuelos y a cinco profesores y se suicida en una escuela de Tailandia

Al menos siete personas han muerto, entre las que se encuentran cinco profesores y sus dos abuelos, en un tiroteo registrado este viernes en una escuela situada en las proximidades de Bangkok, en Tailandia. Además, otras 30 personas han resultado heridas nueve de ellas en estado grave, según ha informado la Policía Nacional tailandesa.

El presunto atacante, un adolescente que estudiaba en el propio colegio, también habría muerto. De acuerdo con las primeras investigaciones, irrumpió en el centro y abrió fuego contra profesores y alumnos. Su cuerpo ha sido hallado en una de las aulas del colegio, informa el diario 'Khaosod'. El estudiante cursaba el tercer año de secundaria y fue identificado porque vestía el uniforme morado de educación física de la escuela.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha señalado que el "estrés académico" pudo influir en el ataque. El centro educativo permanece desalojado y bajo custodia de la Policía y del Ministerio de Educación. El jefe del Ejecutivo también reveló que el estudiante que perpetró el tiroteo todavía llevaba "más de 30 cartuchos de munición" cuando se quitó la vida. "De no haberse suicidado, podría haber herido a muchas más personas", advirtió Anutin, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar qué motivó el ataque. Por el momento, la Policía no ha facilitado más detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado de los heridos.

Investigan la muerte de los abuelos

La investigación sobre el tiroteo se ha ampliado después de que las autoridades encontraran muertos en su vivienda a los abuelos del presunto autor del ataque. La Policía sospecha que los hechos pudieron comenzar en el domicilio familiar antes de trasladarse al centro educativo. Ocurrió en el municipio de Bang Bua Thong, antes de plantarse sobre las 10.00, hora local, en el colegio.

Según explicó el viceministro del Interior, Polapee Suwunchwee, el arma utilizada era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo, un antiguo profesor, aunque se desconoce si ejerció en el centro atacado. "Creemos que el incidente probablemente comenzó en la casa antes de que llegara a la escuela. Aún desconocemos el motivo de lo ocurrido", señaló el responsable tailandés. Las investigaciones continúan para esclarecer la secuencia de los hechos y el origen del ataque.

Algunos medios locales, entre ellos la cadena pública Thai PBS, señalan que el presunto autor tendría 15 años y sería alumno del propio centro, un extremo que la Policía todavía no ha confirmado. El ataque se produjo en la Escuela Debsirin Nonthaburi, un reconocido instituto ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Tras el suceso, el recinto fue desalojado y quedó bajo control de la Policía y del Ministerio de Educación mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, la escuela ha anunciado un cierre temporal y suspensión de clases presenciales hasta el lunes 17 de agosto, para colaborar con las investigaciones policiales, según un comunicado difundido por la institución académica en redes sociales.

Las armas de fuego en Tailandia

El tiroteo vuelve a poner el foco sobre la violencia con armas de fuego en Tailandia. El país cuenta con una elevada tasa de armas por habitante y una legislación considerada permisiva para su adquisición por parte de la población, además del acceso facilitado a miembros del Ejército y de la Policía. Este no es un caso aislado. El pasado mes de febrero, la directora de una escuela de Hat Yai murió durante otro ataque armado, en el que un hombre irrumpió en el centro y tomó como rehenes a profesores y alumnos, que posteriormente fueron liberados.

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