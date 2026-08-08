Detenido un hombre por encerrar a su mujer y amenazar con quemar su casa en Vélez-Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga a un hombre de 54 años acusado de encerrar presuntamente a su mujer en el domicilio familiar y amenazar con prender fuego a la vivienda, según han confirmado a fuentes policiales.

El arresto se produjo durante la madrugada del viernes y el hombre está siendo investigado por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género.

Según las primeras informaciones, el agresor habría cerrado con llave las puertas del domicilio y atrancado las cerraduras para impedir que la mujer pudiera abandonar la vivienda.

La intervención de los dos hijos de la pareja evitó que se produjeran daños personales, según ha adelantado este sábado el diario *Sur*.

Tras su detención, el investigado ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Vélez-Málaga.

Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden solicitar asistencia las 24 horas del día y todos los días de la semana a través del teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia pueden llamar al 112, al teléfono de la Policía Nacional 091 o al de la Guardia Civil 062. Si no es posible realizar una llamada, en caso de peligro también se puede utilizar la aplicación AlertCops, que permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.