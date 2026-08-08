Detenido un hombre en Palma por agredir y amenazar con un cuchillo a los dueños de un bar que le echaron por no pagar

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 28 años por, presuntamente, agredir y amenazar con un cuchillo a los propietarios de un bar que le habían expulsado del establecimiento después de negarse a pagar.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto, sobre las seis y cuarto de la tarde, cerca de la calle Arabí. El detenido, de nacionalidad española, habría esgrimido un arma blanca contra los responsables del restaurante.

La intervención policial comenzó después de que la Base del 092 recibiera varias llamadas alertando de una agresión. Al llegar a la calle de la Confraria de Sant Miquel, los agentes encontraron, a unos 15 metros del establecimiento, un cuchillo metálico plegable con una hoja de unos diez centímetros.

Varios vecinos indicaron a los policías que el sospechoso se había refugiado en un establecimiento cercano, en la calle Arabí. Los trabajadores del local explicaron que el joven había entrado muy alterado y se había encerrado en el baño.

Los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata accedieron al establecimiento y encontraron al sospechoso llorando mientras se lavaba la cara. Allí quedó bajo custodia policial.

Mientras una parte de la patrulla permanecía con el detenido, otros agentes acudieron al restaurante donde se había producido el incidente para hablar con los propietarios, un hombre y una mujer.

Ya había consumido el día anterior

Los responsables del local contaron que el día anterior el ahora detenido ya había consumido allí y se había negado a pagar. Por ese motivo lo expulsaron del establecimiento y, según su relato, el joven respondió con insultos.

Al día siguiente, alrededor de las seis de la tarde, regresó al restaurante muy alterado y exigió hablar con el propietario que le había echado.

Para evitar problemas con los clientes, la mujer decidió sacarlo del local. Fue entonces cuando, según la denuncia, el joven comenzó a insultarla y le dio un empujón.

Al ver lo ocurrido, su pareja salió a la calle, agarró al joven y consiguió alejarlo del establecimiento. Pero cuando se dio la vuelta para regresar al restaurante, se dio cuenta de que el detenido iba detrás de él con un cuchillo en la mano y en actitud amenazante.

El propietario tuvo que utilizar una bolsa a modo de escudo para protegerse. En ese momento se escucharon las sirenas de la Policía. Aprovechando la distracción, la víctima consiguió agarrar al joven por los brazos.

El detenido, al verse acorralado, tiró el cuchillo al suelo. El propietario lo sujetó con el pie para evitar que pudiera recuperarlo y el joven salió corriendo hasta esconderse en el baño del establecimiento cercano.

Ante la gravedad de los hechos y las pruebas recogidas, los agentes procedieron a su detención y le informaron del motivo de la misma.

La Sala de Atestados se hizo cargo de las diligencias judiciales, que posteriormente fueron remitidas a la Policía Nacional junto con el detenido.