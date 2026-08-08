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Primer día de controles a los viajeros procedentes de Italia tras el choque con Meloni

España ha comenzado a aplicar controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia como respuesta a las restricciones impuestas por el Gobierno de Giorgia Meloni a los pasajeros que llegan desde territorio español.

Aeropuerto de Gran Canaria, gestionado por Aena

Aeropuerto de Gran Canaria, gestionado por Aena Istock

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El Gobierno ha restablecido temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni se haya negado a retirar las restricciones impuestas a los pasajeros que llegan desde España.

Los controles han comenzado a aplicarse este sábado 8 de agosto y permanecerán inicialmente en vigor hasta el 7 de septiembre.

La medida supone la respuesta española al pulso abierto entre Madrid y Roma a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta y afecta a uno de los principales corredores de viajeros de España con el resto de Europa.

Hasta el pasado mes de junio, alrededor de 11 millones de pasajeros se habían desplazado en avión entre España e Italia, con más de dos millones de viajeros únicamente durante ese mes.

Los controles se realizarán de forma aleatoria en puertos y aeropuertos y consistirán en comprobar la identidad y nacionalidad de los viajeros mediante el DNI o el pasaporte. Para los ciudadanos de terceros países también se revisará el correspondiente visado o permiso de residencia.

En principio, permanecerán activos hasta las 00.00 horas del próximo 7 de septiembre, aunque el Gobierno contempla modificar ese plazo si cambian las circunstancias que han motivado su adopción.

Casi seis millones de turistas italianos visitaron España en 2025

El alcance de la disputa entre Madrid y Roma también queda reflejado en las cifras turísticas. España recibió durante 2025 unos 5,7 millones de turistas procedentes de Italia, que se situó como el cuarto gran mercado emisor de viajeros hacia nuestro país, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En sentido contrario, Italia contabilizó aproximadamente 1,4 millones de llegadas aéreas desde España por motivos turísticos durante 2025, un 5,2% más que el año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Nacional Italiana de Turismo (ENIT).

Las cifras reflejan así una importante asimetría: España recibió aproximadamente cuatro veces más turistas italianos de los que Italia contabilizó por vía aérea procedentes de España, aunque las metodologías de ambas estadísticas no son directamente equivalentes.

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