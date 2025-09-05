Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El expresidente Joe Biden, operado de un carcinoma

El expresidente estadounidense se ha sometido a una intervención quirúrgica para extirparle células cancerosas de la piel,

Imagen del expresidente Joe Biden

Imagen del expresidente Joe BidenEFE

Rosario Miñano
Publicado:

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha sometido recientemente a una operación para extirparle células cancerosas de la piel, según informa su portavoz. Biden se recupera ahora de la cirugía de Mohs, un proceso quirúrgico que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa hasta eliminar por completo las células cancerígenas.

El portavoz del exmandatario no revela la fecha exacta en la que se produjo esta operación.

Biden ya se sometió a una cirugía similar en febrero de 2023 y en mayo de este año fue diagnosticado con un cáncer de próstata "agresivo", con "metástasis en el hueso".

Este artículo es una noticia de última hora sobre la operación de Biden y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

Imagen del expresidente Joe Biden

