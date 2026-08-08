Cientos de personas de Sóller se concentran para protestar por la masificación turística en Mallorca

Este sábado, el municipio mallorquín de Sóller ha salido masivamente a la calle para protestar por la masificación turística. Alrededor de 2.500 personas han recorrido el centro para denunciar las consecuencias de esta masificación y reclamar medidas que permitan a los residentes seguir viviendo en una localidad cada vez más tensionado por la vivienda, la movilidad y la presión de visitantes.

Se trata de una convocatoria sin precedentes, que ha convertido el malestar acumulado durante años en una contundente reivindicación colectiva bajo el lema "Menos turismo, Más Vida" cientos de personas han recorrido las calles reclamando un turismo menos invasivo y más sostenible.

La marcha, impulsada por Moviment Jove de Sóller ha conseguido reunir a vecinos de diferentes edades en un pueblo donde tradicionalmente ha costado que este tipo de reivindicaciones se traduzcan en grandes protestas. Este sábado, sin embargo, las estrechas calles del centro han quedado pequeñas.

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