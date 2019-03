Las filtraciones en Fukushima podrían aumentar con la llegada de un tifón

TEPCO, la operadora de la maltrecha central de Fukushima, reconoció que la planta no está totalmente preparada para las fuertes lluvias que se esperan en la zona, que podrían aumentar las filtraciones radiactivas.



Los pronósticos meteorológicos indican que en los próximos días se registrarán fuertes precipitaciones debido a la llegada del segundo tifón de la temporada, el Songda, según la Agencia Meteorológica de Japón.



Tokyo Electric Power (TEPCO) lamentó que no hayan cubierto a tiempo los reactores de la planta dañados por explosiones de hidrógeno, un plan que está previsto que comience a mediados de junio.



"Hemos puesto todo nuestro esfuerzo, pero no hemos podido completar las labores para cubrir los edificios de los reactores. Nos disculpamos por la falta de medidas suficientes contra vientos y lluvia", indicó la eléctrica citada por la agencia local Kyodo.



Agentes fijan el polvo y los escombros

Hasta el momento, TEPCO ha dispersado en la zona agentes que fijan el polvo y escombros para evitar que el material radiactivo sea transportado por el aire o la lluvia al exterior.



Según Goshi Hosono, consejero del primer ministro nipón, Naoto Kan, no se puede decir que las medidas tomadas hasta ahora sean las apropiadas para evitar que el tifón extienda materiales radiactivos por la zona.



Asimismo, TEPCO publicó hoy nuevos datos sobre los niveles de radiación en Fukushima Daiichi los primeros días del accidente nuclear desatado el 11 de marzo por los efectos del terremoto y posterior tsunami.



TEPCO no había publicado toda la información

La revelación de nuevos datos se da un día después de que el Gobierno japonés supiera que TEPCO no había publicado toda la información disponible sobre radiación y le ordenara que la clasifique y la haga pública.



Los nuevos datos muestran un nivel máximo de radiactividad de 3.699 microsievert a la hora en un edificio cercano al reactor 1 el día 17 de marzo, aunque por el momento la medición más alta hecha pública eran los 11.930 microsivert registrados el 15 de marzo dentro de la planta.