El FBI investiga a la biógrafa de Petraeus por una posible apropiación del correo del general

El FBI está investigando a la biógrafa del dimisionario director de la CIA, David Petraeus, por su supuesto intento de acceder al correo electrónico del funcionario para obtener información clasificada.

Paula Broadwell, analista y autora de una biografía de Petraeus, forma parte de la investigación que abrió el FBI tras recibir una pista de que Petraeus estaba envuelto en una relación extramatrimonial, según indicaron a la cadena varios funcionarios de seguridad, que pidieron el anonimato.

Aunque Broadwell no ha sido formalmente identificada como la amante de Petraeus y las fuentes de la NBC no confirmaron ese extremo, sí indicaron que los agentes federales están averiguando si pudo haber obtenido información secreta a través del correo electrónico del general.

La revista Slate sí identificó como amante a Broadwell, aunque sin citar fuentes, y recordó que la analista publicó esta misma semana un artículo en la revista Newsweek en el que alababa a Petraeus.

Según su web oficial, Broadwell pasó tres años escribiendo la biografía del hasta hoy director de la CIA, "All In: The Education of General David Petraeus".

Parte de la investigación la hizo en Afganistán, mientras Petraeus era jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), donde tuvo un "extenso acceso" a él y a su círculo inmediato, de acuerdo con la web. Su biografía en esa página indica que está casada, tiene dos hijos, y estudió en la Academia Militar estadounidense en West Point.

Ese detalle no concuerda con la descripción que hicieronfuentes del FBI a la cadena CNN de la amante de Petraeus, de la que aseguraron que no era miembro de la CIA, ni de las Fuerzas Armadas. El exgeneral dimitió este viernes 14 meses después de su nombramiento, tras reconocer que había mantenido una relación fuera del matrimonio, sin dar más detalles