El FBI alerta sobre el posible uso pedófilo de la nueva Barbie 'Video Girl'

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ha lanzado una alerta en la que advierte de que la nueva Barbie 'Video Girl', que tiene una videocámara incrustada, puede ser usada por pedófilos para grabar pornografía infantil.



Según recoge la prensa especializada, el FBI emitió esta semana la alerta, dirigida a otras agencias de seguridad y titulada "Barbie 'Video Girl', un posible método de producción de pornografía infantil". La alerta afecta a un juguete que está en el mercado desde julio pasado.



La muñeca cuenta con una cámara escondida en el torso, con el objetivo en la parte delantera y una pantalla LCD en la espalda para visionar las imágenes. El comunicado del FBI no menciona ningún uso inapropiado con la muñeca, pero sí la posibilidad de que la cámara pueda ser usada con intenciones pedófilas.



El FBI asegura no tener conocimiento de que ya se haya utilizado la muñeca con esta intención, pero sí sabe que "un individuo condenado por distribuir pornografía infantil regaló la muñeca Barbie a una niña de seis años", afirma la alerta.



En otra investigación, la agencia federal descubrió que se había grabado pornografía infantil con una cámara escondida, aunque no en una muñeca.



La posibilidad de que se registre un incidente que combine los dos anteriores "representa una preocupación para los investigadores", dice la alerta, en la que el FBI se muestra consciente de la posibilidad de que "alguien produzca o posea pornografía infantil" a través de artefactos como la Barbie Video Girl.



La muñeca de Mattel es capaz de grabar hasta 30 minutos de vídeo, y la grabación puede ser descargada y visionada en un ordenador.



Mattel defiende su juguete

En un comunicado difundido a algunos medios, el fabricante de juguetes Mattel insiste en que el FBI no ha detectado de momento ningún uso inapropiado de la muñeca. "Los productos de Mattel están diseñados pensando en el mejor interés de los niños. Muchos de los empleados de Mattel son también padres, y por tanto entendemos la importancia de la seguridad infantil. Es nuestra prioridad número 1", dice el comunicado.



La web de Mattel indica que la muñeca, que se vende en EEUU por 49,99 dólares, es apropiada para niños a partir de 6 años y informa de que fue nominada para el Premio al Juguete del Año 2011.