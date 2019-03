La Policía de Harvard no encuentra explosivos en el campus tras desalojar cuatro edificios

El Departamento de Policía de la Universidad de Harvard (HUPD) no ha encontrado de momento rastro de explosivos tras la amenaza declarada este lunes y que ha obligado a evacuar cuatro edificios del campus de este centro académico de EEUU, pero la investigación continúa.



Así lo ha confirmado el portavoz de la HUPD, Steven G. Catalano, minutos después de que la reputada universidad, situada en el estado de Massachusetts, informara en un comunicado de que la investigación prosigue sin confirmación alguna de la amenaza que ha provocado la alarma en el campus.



La Policía de Harvard, al no tener confirmación de la presencia de explosivos, considera que "no hay razón para pensar que hay una amenaza en ningún otro lugar del campus".



El acceso al campus de Harvard, donde este lunes debían celebrarse exámenes finales, ha sido restringido a los residentes que tienen una identificación de la universidad, para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal del centro.



Medios locales de Massachusetts han informado a través de Twitter que entre los estudiantes del campus la amenaza no ha sido tomada demasiado en serio, al recordar que esta es una semana de exámenes finales en la universidad.



Las autoridades de la Universidad de Harvard ordenaron desalojar cuatro edificios de su campus y alertaron a la Policía por tener informaciones "no confirmadas" sobre la existencia de explosivos.

En un mensaje a sus alumnos vía Twitter, los responsables de Harvard pidieron desalojar cuatro edificios de su campus, los del Centro de Ciencias, Thayer, Sever y el Emerson.

Update: HUPD/Cambridge Police on scene. Unconfirmed report that explosives may have been placed in 4 campus buildings http://t.co/dr5PFJr2Is — Harvard University (@Harvard) diciembre 16, 2013

"Por favor, evacúen esos edificios ya", dice uno de los mensajes de Twitter de las autoridades de la Universidad, que indicaron que tanto la policía de Harvard como la localidad de Cambridge han acudido al lugar para verificar la amenaza.

"Las informaciones sobre la colocación de bombas en el campus no están confirmadas. No ha habido informaciones sobre explosiones", aclararon.