Estados Unidos paralizado por las nevadas

Un tercio de Estados Unidos se encuentra bajo alerta por una "súper tormenta" de nieve y hielo que ya ha cancelado más de 10.000 vuelos y se dirige hacia el medio oeste, donde Chicago es una de las principales ciudades afectadas.

La intensa nevada está provocando problemas de suministro eléctrico y, de momento este martes, la cancelación de más de 10.000 vuelos. Casi imposible salir a la calle en Chicago esta noche.

La ciudad está siendo una de las más afectadas por este temporal de nieve que muchos han bautizado como la tormenta monstruosa. No solo porque puede ser la peor de los ultimos 40 años en Estados Unidos sino también por sus dimensiones.

30 de los 50 estados están afectados: esto supone más de 100 millones de personas, "Caos, es un absoluto caos. Esto es increíble". Ese caos está sobretodo en las carreteras y en los aeropuertos donde hay más de 10.000 vuelos cancelados y la previsión de que se tengan que cerrar varios aeropuertos.

Las autoridades han pedido que no se viaje. Lo que preocupa sobretodo es el hielo y las temperaturas pueden caer hasta los 20 grados bajo cero.La nieve cae tan rápido que no me da tiempo a limpiarlo.

En algunos lugares la nieve acumulada puede alcanzar el medio metro y venir acompañada de rachas de viento de 80 kilómetros por hora. Una sensación térmica heladora a la que muchos se enfrenta sin electricidad. Ya se han registrado 17 mil cortes.La tomenta monstruosa no se marchará hasta el jueves.