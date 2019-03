España, a favor de reconocer a Palestina el estatus de Estado observador de la ONU

España votará mañana a favor de reconocer a Palestina el estatus de Estado observador no miembro de la ONU, pero ha pedido a la Autoridad Palestina que no use su nueva condición en la organización para denunciar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha explicado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que España votará a favor de elevar el estatus del pueblo palestino en la ONU "por coherencia" con la historia de nuestro país y porque considera que este reconocimiento reforzará al presidente palestino, Mahmud Abbas, que apuesta por el "diálogo" con Israel.

Eso sí, el ministro ha instado a la Autoridad Palestina a que use con "contención" el nuevo estatuto que adquirirá probablemente mañana y evite "judicializar" el conflicto con Israel, al tiempo que ha pedido a las autoridades israelíes que no respondan al reconocimiento asfixiando económicamente a la Autoridad Palestina y expandiendo su política de asentamientos en Cisjordania.