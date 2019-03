Encuentran los cuerpos de cinco miembros de una familia en el jardín de su casa

La policía podría haber detenido ya al marido y padre, identificado como Xavier Dupont de Ligonnes, un empresario de 50 años. Ha podido ser localizado en el sur del país gracias al rastro de la tarjeta de crédito. La policía comenzó a sospechar de él a raíz de unos comentarios contradictarios que difundió en el centro escolar de sus hijos y entre personas de su entorno. Comunicó que la familia se trasladaba a Australia o que él era agente secreto y que debían volver a EEUU dentro de un programa de protección de testigos. LLegó incluso a decirle al jefe de su esposa que su mujer estaba hospitalizada.

La familia llevaba desaparecida desde el pasado 4 de abril. El fiscal de Nantes, Xavier Ronsin, ha informado de que los cinco cadáveres localizados, el de la madre -de 49 años- y de sus cuatro hijos, de entre 13 y 20 años de edad, presentaban aparentes heridas por arma de fuego.

"La fosa no contenía ningún otro cuerpo", ha explicado el fiscal, quien no obstante ha informado de la localización de los restos de dos perros en el mismo lugar. El interior de la casa no presentaba signos de violencia, sino que todo apuntaba a que la familia se había marchado.