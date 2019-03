El Ejército de EEUU rechaza que los abusos sexuales sean juzgados por tribunales civiles

Los altos mandos del Ejército de Estados Unidos comparecen juntos ante una comisión del Senado que estudia cómo atajar los miles de casos de abusos sexuales entre los militares.



Todos los jefes de las Fuerzas Armadas estadounidenses se han opuesto a que sea un organismo ajeno al Ejército el que estudie unas denuncias que son cada vez más numerosas.

Los senadores les acusan: "Tienen miedo a las represalias"

El Pentágono admite que, solo el año pasado, 26.000 soldados pudieron ser víctimas de este tipo de abusos. Sin embargo, menos de 4.000 soldados se atreven a denunciar; condenas, apenas ha habido doscientas.

Los senadores les acusan: "Tienen miedo a las represalias". El propio John McCain afirma que "no recomendaría a una mujer que se alistase".



"Es algo vergonzoso", dicen los generales, pero se niegan a que las denuncias sean admitidas en el futuro por fiscales especiales y no por los propios jefes militares de cada unidad como hasta ahora.



Es el Ejército más poderoso del mundo, pero para un número desproporcionado de sus soldados, el mayor enemigo no está en el campo de batalla, sino dentro de sus propios cuarteles.

Algunos casos sonados

"Es como si un hermano o hermana abusa de ti y tu padre o madre son quienes tienen que decir", asegura Sarah Plummer, exmarine violada cuyo agresor ni siquiera ha sido juzgado.



En la macrobase de Fort Wood, en Texas, el propio responsable de investigar abusos sexuales ha sido apartado por abuso sexual y dirigir una red de prostitución.