Mubarak no se volverá a presentar en las próximas elecciones

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, dirigirá a la nación un "mensaje importante" en un discurso televisado "en breve", según informó la televisión pública egipcia, que no ofreció más detalles.

Los manifestantes exigen la dimisión inmediata del presidente egipcio y la convocatoria inmediata de elecciones libres, en un clima entre festivo y reivindicativo, en el que se prodigan las tribunas improvisadas desde las que se lanzan discursos. Pese a trabas como las continuas interrupciones del servicio de telefonía móvil o las aglomeraciones, pocos disimulan la euforia ante la masiva respuesta de los egipcios, muchos de los cuales han venido desde distintas ciudades del país.

Cualquier caseta o lugar elevado sirve para enardecer a las masas y lanzar un mensaje unívoco, al margen de ideologías o credos: "Que se vaya Mubarak". Entre quienes se dirigen a los manifestantes se encuentra el conocido presentador de la televisión pública egipcia Mahmud Saad y también hay clérigos islámicos que gozan de especial predicamento entre los musulmanes del país.

Mientras, una manifestación de unas 1.500 personas leales a Mubarak intentó concentrarse frente a la radiotelevisión egipcia, pero las riadas de detractores del presidente les impidieron avanzar hacia la plaza Tahrir, situada a apenas unos centenares de metros del edificio, señalaron fuentes de seguridad. Las mismas fuentes añadieron que el Ejército no ha practicado detenciones ni se ha incautado de armas hasta el momento en los miles de registros llevados a cabo entre las personas que acceden a la plaza.

Obama insta a Mubarak a que no se presente de nuevo

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha instado a su homólogo egipcio a que no se presente a la reelección en los comicios de septiembre próximo, indicó hoy el diario "The New York Times". Según fuentes diplomáticas anónimas de Washington y el Cairo, citadas por el diario, Obama le ha pedido a Mubarak a que no busque la reelección, lo supondría que Estados Unidos retira su apoyo a su aliado árabe más estrecho en la región.

El mensaje de Obama a Mubarak fue transmitido por Frank G. Wisner, un ex diplomático con fuertes vínculos a Egipto, según las fuentes citadas por el diario. Sin embargo, la intención del mensaje de Wisner no era forzar la salida de Mubarak del poder sino un "firme consejo de que abra una vía para un proceso de reforma que culmine en unas elecciones libres y justas en septiembre para elegir a nuevo líder egipcio", dijo The New York Times.

Agregó que, por ahora, no está claro si la Administración Obama apoya que Mubarak entregue las riendas del poder a un gobierno de transición, compuesto de líderes de la oposición -posiblemente bajo el liderazgo de Mohamed ElBaradei-, o un gobierno interino dirigido por miembros del régimen actual. Wisner, amigo de Mubarak, se encuentra de regreso a Washington tras cumplir una misión para "mantener el diálogo" abierto, según una fuente cercana al ex diplomático, dijo el diario.

Otras manifestaciones masivas

La cadena de televisión emiratí Al Arabiya ha asegurado que se están produciendo "manifestaciones masivas" en las ciudades egipcias de Ismailiya, Mansura, Dimyat, Alejandría, Mahalla y Suez.



Estas protestas se unen a la 'marcha del millón' que se celebra desde esta mañana en la capital, El Cairo, para reclamar la dimisión del presidente Hosni Mubarak. Según Al Yazira, "más de un millón" de personas se han concentrado en la céntrica plaza de Tahrir, mientras Al Arabiya mantiene una cifra más prudente y habla de "un cuarto de millón".

La oposición no dialogará con Mubarak

La coalición opositora Comité Nacional para el Seguimiento de las Demandas del Pueblo ha advertido de que solo dialogará "con el Ejército sobre el proceso pacífico de transición cuando "se vaya" el presidente Hosni Mubarak, según declaró este martes un miembro del grupo opositor ilegal Hermanos Musulmanes.

"Nuestra primera demanda es que se vaya Mubarak", declaró Mohammed al Beltagi, un antiguo parlamentario perteneciente a Hermanos Musulmanes. "Solo entonces se podrá dialogar con el estamento militar sobre los detalles de la transición pacífica en el poder", añadió.



El Comité Nacional, explicó, reúne a los Hermanos Musulamnes, a la Asociación Nacional para el Cambio -presidida por Mohamed ElBaradei- a otros partidos políticos y a importantes personalidades, incluidos dirigentes del cristianismo copto.