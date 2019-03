Egipto pone fin a treinta años de represión

Siempre fue un pulso, una partida. Hace 18 días, el 25 de enero 20.000 personas se manifiestan en el Cairo y otras ciudades de Egipto. Internet ha conseguido sacar a la calle a los egipcios. Las redes sociales organizan una revuelta para exigir la salida inmediata de Mubarak. La policia intenta contener su protesta y su ira con gases lacrimógenos.

La fuerza del pueblo sorprende al régimen que corta el acceso a la red para ahogar la revolución. El enfrentamiento de la policia con los manifestantes provoca los primeros muertos. La revuelta se instala en la plaza TaJhrir, en la plaza de la Liberación. El 28 de enero, el viernes de la ira, después del rezo la manifestación se convierte en un clamor.

El régimen responde con muertos, centenares de detenidos y toque de queda. Mubarak, impasible, no cede. En su primer discurso televisado sólo anuncia un cambio de gobierno, y un vicepresidente. Resiste él y también el pueblo. Los egipcios acampan en la plaza Tahrir.

Piden al ejército que tome partido. Pero los militares callan. Los tibios cambios gubernamentales no convencen a la multitud. Un millón de manifestantes en El Cairo, en Alejandria,en Port Said consiguen que el presidente Mubarak anuncie que no se presenta a las elecciones de septiembre pero se reserva el derecho de pilotar la transición. El 2 de febrero seguidores de Mubarak y agentes secretos irrumpen en una plaza que cantaba libertad, con palos, montados en cabellos y camellos. Comienza la represión.

Once muertos, un millar de heridos. Pero los manifestantes resisten ante un ejército que vigila silencioso una marea humana que grita a Mubarak que el juego ha terminado.

El presidente se atrinchera, los manifestantes también. Se inician negociaciones con la oposición, se prometen subidas salariales a los funcionarios, la reforma de la constitución. Nadie cree esas promesas. Videos como este difundidos en la red demuestran la represión... El disparo de un policia mata a un manifestante.

La multitud se enfurece. Ayer una tarde de rumores dispara la ilusión. Mubarak se va pero el presidente en un mensaje televisado se niega a dejar el poder. La decepción recorre el simbolo de la resistencia. La plaza Tahir estalla. Hoy, 19 horas despues, la resistencia de un pueblo, su empeño y su tesón ha conseguido el triunfo de su revolución