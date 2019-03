Decenas de miles de egipcios se manifiestan en todo el país

Los manifestantes se han congregado a la salida de la oración del viernes en El Cairo pero también en Alejandría, Mansoura, Suez y Asuán, según han indicado testigos a Reuters. Algunos manifestantes se han congregado también en un barrio próximo a la residencia de Mubarak, según testigos.

En El Cairo, la Policía está disparando con balas de goma contra miles de manifestantes que le lanzaban piedras junto a la mezquita de Al Azhar, en El Cairo, al término de la oración del viernes, según informó Reuters desde el terreno.

La multitud empezó a tirar piedras contra los agentes mientras entonaban lemas contra el presidente Hosni Mubarak y su hijo y virtual sucesor, Gamal. "La gente quiere el final del régimen", "No a la sucesión", "Abajo Hosni Mubarak", gritaban.

En la ciudad de Sinaí una cámara captaba la muerte de una de las últimas víctimas de las protestas convocadas a través de las redes sociales y no sólo en El Cairo, Suez o Alejandría, las manifestaciones se han extendido por ciudades de todo el país. Y para mostrar al mundo lo que realmente está pasando en Egipto los manifestantes están colgando multitud de vídeos en YouTube.

Ahora el país se prepara para el cambio. La llegada de ElBaradei, premio nobel de la paz, se postula como alternativa al régimen de Mubarak. El Baradei luchó en 2005 contra las armas nucleares, buscó armas de destrucción masiva en Irak y ahora vuelve a Egipto con un arma pero política: Quiere liderar un proceso de transición si Mubarak abandona el poder.

"La manifestación pacífica es un derecho absoluto de todos los egipcios. Desearía que no tuviéramos que salir a la calle para pedir al régimen un cambio", ha afirmado el premio nobel. Pero el presidente egipcio no ha querido perder un minuto más y aunque no da la cara dice que está dispuesto a un negociar. "Yo digo que sí al diálogo, sí a la distribución del poder y sí a la participación y el intercambio de opiniones pero de una manera pacífica y legal", asegura el presidente.

Una veintena de miembros de "Los Hermanos Musulmanes", principal partido opositor del gobierno, han sido detenidos tras anunciar su participación en las protestas con El Baradei a la cabeza, que también ha sido retenido por el Gobierno.