Donald Trump rompe la cuarentena para saludar a sus seguidores: "He aprendido mucho del coronavirus"

Donald Trump podría ser dado de alta este lunes, el presidente estadounidense contagiado de coronavirus ha reaparecido públicamente al salir momentáneamente del hospital militar Walter Reed para saludar por sorpresa a un grupo de simpatizantes y lo hizo desde un coche blindado de la comitiva presidencial.

Trump, con mascarilla y las ventanas cerradas saludó a las personas que se han concentrado fuera del complejo Walter Reed, con banderas con el nombre del presidente y mensajes de apoyo. Esta salida no fue anunciada, no la conocía ni el grupo de periodistas de la Casa Blanca que sigue el estado de salud del presidente. El mandatario ingresó el pasado viernes por la noche.

Trump anunció su salida en un video en Twitter un poco después de las 5:00 pm (hora local): "Vamos hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país". "Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre la COVID. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es la escuela de leer libros. Lo he aprendido y entendido", aseguró Trump.

Este gesto de Trump ha sido duramente criticado por James Philips, el médico responsable de los residentes del hospital Walter Reed. Además se suma a la polémica que el mandatario dijo que ha tenido la ocasión de encontrarse con soldados y personal de emergencias, pese a que debería estar en total aislamiento.