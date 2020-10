Coronavirus España hoy: Confinamiento Madrid, datos hoy, nuevos casos y última hora, en directo

Donald Trump salió momentáneamente del Hospital Walter Reed para saludar a un grupo de simpatizantes levantando numerosas críticas. Trump con mascarilla y las ventanas cerradas apareció en uno de los coches blindados de la comitiva presidencial. En su cuenta de Twitter ha contado: "Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre la COVID. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esto no es la escuela de leer libros. Lo he aprendido y entendido".