Cuatro tabaqueras denuncian a EEUU por las imágenes explícitas en las cajetillas

Las compañías denunciantes son R.J. Reynolds Tobacco Co.y su subsidiaria Santa Fe Natural Tobacco Company Inc.; Lorillard Tobacco Co., CommonwealthBrands Inc. y Liggett Group LLC., informó el Washington Post en su edición digital.

Según recoge el diario R.J. Reynolds Tobacco Co. y Lorillard Tobacco Co. creen que estas imágenes no son simplemente advertencias sino que condicionan a la personas a la hora de tomar la decisión de fumar o no.

Consideran además que con esta política antitabaco el Gobierno les obliga a poner estas imágenes en las cajetillas en un tamaño incluso mayor que el propio logotipo de sus empresas y por eso han recurrido a la justicia para que se detenga la impresión de las nuevas etiquetas.

La demanda, que fue presentada en una corte federal de Washington DC, indica además que las imágenes han sido manipuladas para tocar la fibra sensible del consumidor y aseguran que algunas de ellas han sido tratadas para causar un impacto psicológico mayor.

"Nunca antes en Estados Unidos se ha obligado a los fabricantes de un producto legal a utilizar su propio embalaje y su publicidad para transmitir un mensaje de gobierno instando a los consumidores adultos a no consumir sus productos", alegan los demandantes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha hecho ningún comentario al respecto, alegando que la agencia no discute sobre asuntos legales pendientes de litigio.

El pasado junio la FDA anunció que a partir de octubre de 2012 los paquetes de tabaco llevarían obligatoriamente impresos imágenes como pulmones enfermos y bocas infectadas con leyendas que advirtieran de los riesgos para la salud de fumar.

Los paquetes llevarán obligatoriamente impresa una de las nueve imágenes seleccionadas por científicos y usuarios de Internet de un total de 36.

La agresiva campaña anunciada por el Departamento de Salud en noviembre, acompaña las imágenes con advertencias más grandes y gráficas que nunca, dadas hoy a conocer.

El tabaco es la principal causa de muertes evitables en Estados Unidos, donde mata a 443.000 personas al año y a 1.200 al día.

Aunque el número de fumadores ha bajado significativamente en el país en los últimos 40 años, ese declive se ha estancado recientemente, y hoy alrededor de un 20 por ciento de la población -46 millones de adultos- consume cigarrillos.

Entre los estudiantes de escuela secundaria, hay un 19,5% de fumadores, según cifras oficiales. La nueva medida, similar a la impulsada en varios países europeos, forma parte de una ley promulgada en junio de 2009 por el presidente Barack Obama, que entrega al Gobierno el control de la producción, venta y publicidad del tabaco pese a las objeciones de la industria, obligada a revelar todos sus ingredientes.

El objetivo de la ley, además de lograr una disminución notable de las muertes por tabaco, es conseguir un ahorro anual de unos 100.000 millones de dólares en gastos por atención médica.