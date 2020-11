Comparativa del programa de Donald Trump y Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos

Estas elecciones de Estados Unidos 2020 pueden pasar a la historia por muchos motivos pero uno de ellos puede ser la participación. Podrían batirse todos los récords. De hecho los analistas creen que por primera vez se pueden superar los 150 millones de sufragios. Los electores se han lanzado a votar por correo como nunca, incluso aguantando largas colas con mascarillas y teniendo que mantener la distancia de seguridad. Los dos candidatos son viejos conocidos y los programas electorales del partido republicano y del partido demócrata no incluyen sorpresas. Repasamos las promesas electorales para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en los principales problemas que interesan a los estadounidenses.

Coronavirus

Donald Trump

-El presidente Trump ya se define como un "Superman" que ha vencido al coronavirus. Antes de contagiarse del Covid-19, hacía gala de no usar la mascarilla y participaba en mítines en los que no se mantenían las medidas de seguridad frente a la pandemia. Después de contagiarse el discurso de Donald Trump insiste en que no hay que tener "miedo" al coronavirus ni permitir que "domine" la vida de la gente.

-Para Trump la prioridad es la economía frente al coronavirus y se muestra opuesto a los confinamientos que se están utilizando por ejemplo en Europa.

-Asegura que la vacuna estará en abril. Se han destinado 10.000 millones de dólares.

-Donald Trump está en contra de que el uso de mascarillas sea declarado obligatorio a nivel nacional; prefiere que cada estado regule el asunto.

-Quiere mantener a Estados Unidos fuera de la Organización Mundial de la Salud.

Joe Biden

-El candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, cree que su país necesita un gobierno que se tome en serio este virus y que se siga las directrices de los científicos.

-Biden no se ha contagiado de coronavirus y ha sido más cuidadoso en los actos públicos. Siempre utiliza mascarilla, y por esa razón fue objeto de burlas de Trump en uno de los debates.

-El candidato demócrata promete volver a incluir a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

-Joe Biden también apoya la búsqueda de una vacuna pero recuerda la necesidad de que sea segura.

-Biden ha incluido en su programa electoral la necesidad de un programa nacional de rastreo de contactos y también la aplicación de tests gratis para detectar contagios de coronavirus.

Economía

Donald Trump

-Donald Trump ha hecho de la economía su gran baza electoral. Lo era antes de que estallara la crisis sanitaria del coronavirus en marzo y el candidato a la reelección presidencial sigue jugando sus cartas con un discurso más basado en la economía que en el coronavirus.

-Trump no quiere aumentar impuestos a las ganancias de capital y a las corporaciones que en 2017 ya se beneficiaron de su rebaja fiscal.

-El presidente de Estados Unidos ha dado ayudas económicas por el coronavirus, incluidos los desempleados. Aún no ha llegado a un acuerdo con el Congreso para extender un paquete más amplio de beneficios.

-Quiere recortar el impuesto sobre los salarios que financia la seguridad social.

Joe Biden

-Joe Biden cree que es necesario ampliar la ayuda a los desempleados y seguir negociando con el Congreso un nuevo paquete de ayudas financieras para paliar los efectos del coronavirus.

-El candidato demócrata quiere aumentar el salario mínimo a los trabajadores e impedir recortes a la seguridad social.

-Apoya un aumento de impuestos a las rentas del capital y las corporaciones.

Inmigración

Donald Trump

-El muro fue una de las grandes promesas de 2016 que no ha cumplido. Insiste en que lo llevará a cabo.

-Trump insiste en su política de "tolerancia cero" con los inmigrantes que no tienen papeles. En 2018 llegó a separar a miles de niños de sus padres en la frontera con México.

-El candidato demócrata insiste en la necesidad de límites a la entrada en Estados Unidos de solicitantes de asilo y refugiados.

-Donald Trump apuesta por las restricciones a los visados de trabajo y para estudiantes internacionales.

Joe Biden

-Biden está en contra de seguir construyendo el muro en la frontera con México.

-Joe Biden ha sido muy crítico con la política migratoria de Donald Plantea. Asegura que eliminará las medidas de Trump que llevaron a la separación de familias inmigrantes loq ue Biden ha calificado como "una vergüenza nacional".

-Promete proponer al Congreso una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía a inmigrantes.

-Cree que Estados Unidos debe seguir siendo un referente moral en el que se acoja a refugiados y solicitantes de asilo.

Cambio climático

Donald Trump

-Donald Trump siempre se ha mostrado escéptico con el cambio climático y ha restado importancia a las advertencias de científicos y ecologistas.

-Ha eliminado los límites a las emisiones de dióxido de carbono de coches y plantas productoras de energía.

-No quiere fomentar las energías renovables y mantiene su impulso a los combustibles fósiles.

-Quiere mantener a Estados Unidos fuera del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Joe Biden

-El candidato demócrata no sólo no es escéptico con el cambio climático, es que lo considera una "amenaza existencial"

-Joe Biden promoverá la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático.

-Se ha marcado como objetivo que Estados Unidos alcance una economía de energía 100% limpia y cero emisiones antes de 2050.