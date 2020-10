Donald Trump ya se siente Superman

Los días finales de la campaña electoral para las elecciones presidenciales en Estados Unidos transcurren casi como comenzaron, con las disputas por el voto por correo y la disparidad de datos sobre la incidencia del coronavirus.

Como Superman

Mientras Donald Trump ha vuelto hablar de cómo se sintió con el tratamiento para curarse del coronavirus, "me desperté por la mañana como Superman y quería arrancarme la camisa como él", Estados Unidos alcanzó la cifra de 8.848.875 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 227.604 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Trump añade que "si votas por Joe Biden significa que no habrá niños en las escuelas, no habrá graduaciones, ni bodas, ni día de Acción de Gracias, y no tendremos Navidad". El candidato demócrata, Joe Biden, responde: "No podemos permitirnos cuatro años más de un presidente que en lugar de luchar contra el virus ataca a los médicos".

Y el voto por correo

El voto por correo podría ser clave en el resultado de la elecciones. Y la Corte Suprema ha desestimado la demanda republicana para bloquear la extensión del plazo de recepción de papeletas por correo, después del 3 de noviembre, en Carolina del Norte y Pennsylvania. Por lo que podrán contabilizarse votos emitidos antes de las elecciones, pero que lleguen varios días después a la junta electoral.