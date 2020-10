Claves del debate decisivo entre Donald Trump y Joe Biden para las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Todo listo para el último y decisivo debate por la presidencia de Estados Unidos. Si las elecciones fuera hoy, todo apunta a que ganaría Joe Biden, pero aún faltan 50 millones de estadounidenses por votar, y como ya ocurrió en 2012, Donald Trump puede volver a dar la sorpresa.

El debate tendrá lugar a las 02:00 de la madrugada en España. Durará 90 minutos y lo moderará Kristen Welker, periodista del canal de televisión NBC News. Recientemente, Donald Trump cargó contra ella, pero lo cierto es que fue elegida por una comisión independiente que los republicanos habían respaldado.

Las reglas del debate entre Biden y Trump

El lugar elegido para celebrar el debate es la Universidad de Belmont, en Nashville, un centro privado cristiano. Para que no se repitan las escenas del primer debate del pasado 29 de septiembre en Cleveland (Ohio), la Comisión de los Debates Presidenciales anunció esta semana un nuevo protocolo. Se apagarán los micrófonos en algunas partes y habrá seis bloques de 15 minutos. Antes, los candidatos tendrán dos minutos cada uno para presentar sus ideas de manera ininterrumpida.

Los temas anunciados que se abordarán en cada bloque serán la lucha contra la pandemia, las familias estadounidenses, la seguridad nacional, el liderazgo, la crisis climática y la raza. Además, se prevé que los candidatos se enzarcen en la polémica por el proceso de confirmación en el Senado de la nominada por Trump para el Supremo, la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett.

También es probable que se comenten las revelaciones del director de la Inteligencia Nacional de EE.UU., John Ratcliffe, quien alertó el miércoles de que Irán y Rusia han obtenido información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios.

Medidas para evitar contagios

El uso de mascarilla será obligatorio entre el público del debate y quien no la lleve será expulsado. No fue así en el debate en Cleveland, donde la mayor parte de invitados de Trump no la llevaba. Dos días después el presidente anunció que había contraído el coronavirus.

Además, los periodistas y voluntarios que han ido llegando estos días a Nashville se han sometido a test y en las últimas horas lo han hecho los invitados por los candidatos y los propios aspirantes.