El comandante del Costa Concordia da negativo en el test toxicológico

Esta vez se intenta llegar hasta los restaurantes del Costa Concordia. Los buzos han realizado nuevas explosiones debajo del puente número 4 y a 18 metros de profundidad. Un trabajo cada vez más complicado , según los submarinistas, debido al fuerte olor a descomposición. Deben localizar los cuerpos de 24 desaparecidos, aunque según el jefe de Protección Civil , prodía haber alguno más. Existen indicios de que en el barco viajaban "clandestinos", quizás invitados de la tripulación que no estaban registrados. Es el caso de un joven húngara. Sus familiares aseguran que la chica les llamó desde el barco pero no consta en la lista oficial de pasajeros y no se sabe nada de ella. Por otro lado el examen toxicológico que se realizo al comandante poco después ser detenido, ha dado negativo. Se ha filtrado la primera conversación que Schettino mantuvo con Capitania, en la que afirma que sólo quedan 300 pasajeros a bordo. SecuenciaSin embargo la realidad era otra.. A esa hora miles de personas seguían atrapadas a bordo buscando una vía de escape