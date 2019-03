Reino Unido afirma que la fuerza aérea de Gadafi "está destruida"

En declaraciones a los medios británicos desde la base italiana de Gioia del Colle, el vicemariscal del aire aseguró que los aviones aliados "han destruido la mayor parte de la fuerza aérea" del dictador libio, la cual "ha dejado de existir como fuerza de combate".

Bagwell añadió que ningún avión de la RAF ha sido atacado en el transcurso de la operación aliada amparada por la resolución 1973 de la ONU, que autorizó la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia con el objetivo de proteger a los civiles de los ataques del Ejército leal a Muamar al Gadafi.

En la primera aparición de Gadafi desde que comenzaran los ataques de las fuerzas aliadas. El comandante arengó a sus seguidores desde su palacio destruido. "No nos rendiremos lucharemos hasta el final. no tengo miedo, no me asustan los aviones que causan tanta destrucción. mi casa está aqui no me ire."

El dictador, desafiante, aseguró que nadie conseguirá moverle de su jaima. En Tripoli Gadafi cuenta con miles de leales que se han ofrecido como escudos humanos. Como este presentador de la televisón estatal que en medio de su programa sacó un arma para dejar claro que morirá por él.

Son precisamente los escudos humanos los que causan más problemas a las fuerzas aliadas que se niegan a atacar objetivos con presencia de población civil. A pesar de todo hoy las tropas de la coalición han acudido al rescate de la ciudad rebelde de Misrata. asediada por los tanques de Gadafi desde hace un mes.

Según las últimas noticias el bombardeo aliado ha conseguido frenar el ataque de Gadafi. Un respiro para los rebeldes de Misrata. un lugar del apenas hay imágenes y desde donde llegan testimonios sobrecogedores que hablan de cientos de muertos.

16 Muertos en ataque

Al menos dieciséis personas murieron hoy, entre ellas cinco niños, y otras 23 resultaron heridas en la ciudad de Misrata, a 210 kilómetros al este de Trípoli, por ataques de las brigadas del líder libio Muamar el Gadafi, que cercan esa ciudad.