Las autoridades chilenas quieren asegurar un rescate sin incidencias de los 33 mineros atrapados bajo tierra en el norte del país, mientras éstos pugnan por tener el honor de ser los últimos en ser evacuados a la superficie.



El ministro de Minería, Laurence Golborne, aseguró que se harán todas las pruebas necesarias de los equipos "para tener un rescate tranquilo".



"Todavía no hemos rescatado a nadie, seguimos trabajando siempre pensando en prevenir cualquier situación compleja", dijo Golborne a los periodistas en las afueras de la mina San José, en la que desde hace más de dos meses están atrapados los mineros a 700 metros de profundidad.



El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que al dirigirse a los obreros para explicar cómo será el rescate y las precauciones que se tomarán, varios de ellos le manifestaron su deseo de ser los últimos en salir.



Esto, según Mañalich, refleja la solidaridad y el compañerismo que existe entre los trabajadores. El plan implica sacar primero a los trabajadores más hábiles, después a los más débiles y finalmente a los más fuertes, pero aún no se ha determinado el orden exacto. Este domingo comenzó el "encamisado" (revestimiento) con tubos de acero de los primeros 96 metros del conducto de evacuación.



Tras las primeras horas de trabajo, Golborne reiteró que el inicio del rescate "continúa estimándose en torno al miércoles" y que sacar a los 33 requerirá unas 48 horas, por lo que la operación podría concluir el viernes.



No obstante, puntualizó Golborne, el rescate "se puede atrasar o adelantar" según el resultado de los ensayos y de las pruebas que se van a realizar en vacío con la cápsula diseñada especialmente por la Armada Chilena en la que los mineros serán izados hasta la superficie.



"Queremos avanzar lo más rápido posible, pero sin dejar de lado las medidas de seguridad para rescatar con vida a estas personas, sin ninguna contingencia", recalcó Golborne.



"Vamos a probar lo que sea necesario para estar tranquilos y que todo funcione como hemos previsto. No tenemos una especificación de tiempos de prueba", agregó. Según André Sougarret, el responsable del equipo de rescate, el revestimiento del pozo en el tramo previsto finalizará aproximadamente a las nueve de la mañana (12:00 GMT) del lunes, y a partir de ese momento durante dos días se instalará el mecanismo de evacuación de los mineros.



Aunque todos los obreros se encuentran en buen estado de salud, diez de ellos necesitan atención especial y serán preparados para la evacuación con una dieta de sobrehidratación, además de ser provistos de una faja especial y soporte de oxígeno durante el izado, explicó el ministro de Salud.



Doce horas antes de la evacuación, se les administrará a los mineros una dieta sólida y líquida, y las seis horas previas, sólo líquido.



Sobre la posibilidad de que el presidente Sebastián Piñera esté presente durante el rescate, el ministro de Minería, Laurence Golborne dijo que "ojalá que pueda acomodar su agenda para acompañarnos".



Piñera dijo ayer que viajaría a la mina el martes, a la vuelta de una visita que hará este lunes a Ecuador.