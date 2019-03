Los alumnos regresan a las clases en Newtown tras la masacre

Los entierros de las víctimas de Newtown mantienen todavía al pueblo sufriendo la tragedia de los asesinatos del joven Lanza.

Las escuelas de Newtown han reabierto sus puertas, aunque Sandy Hook, escenario del suceso, permaneció cerrada. Tras el tiroteo ocurrido la semana pasada, todos los centros educativos de esta pequeña ciudad del noreste de Estados Unidos cerraron sus puertas por precaución mientras se investiga la matanza.

La Policía de Newtown prevé tener agentes en las seis escuelas que reabrieron para proporcionar seguridad a los más de 4.700 estudiantes que han vuelto a las aulas.

Cuatro días después de que Adam Lanza, de 20 años, irrumpiese en la escuela elemental de Sandy Hook y asesinara a 20 niños de entre 6 y 7 años de edad, así como a 6 adultos, antes de suicidarse, el edificio continúa cerrado.

No se descarta la posibilidad de que la escuela no vuelva a abrir nunca. Mientras tanto, los alumnos de Sandy Hook utilizarán las instalaciones de otro edificio escolar, Chalk Hill, que está en desuso en la vecina localidad de Monroe.

El gran enigma que las investigaciones aún no han despejado es el móvil que pudo llevar al joven Lanza, quien no dejó notas ni cartas previas, a asesinar a su madre en casa y después irrumpir a balazos en una escuela elemental con la que al parecer no tenía ninguna relación.

Tras la masacre, se ha reabierto el debate sobre la conveniencia de tener seguridad armada en los centros educativos de primaria.

Debido al tiroteo, las escuelas de uno de los distritos de Pensilvania recibieron durante este fin de semana el permiso judicial para que los guardias de seguridad pudieran llevar pistolas a partir, tal y como habían solicitado a principios de este mes, antes de la masacre de Newtown.