Una argentina se casa con el exnovio y asesino de su hermana gemela

Una joven del sur de Argentina se ha casado con un hombre sentenciado a trece años de prisión como "partícipe necesario" en el asesinato de su hermana gemela.

Lejos de toda atmósfera de romanticismo, la boda, tachada de macabra por muchos medios locales, se concretó tras haber sido pospuesta por varios meses según había pedido la familia de la novia, asesinada en 2010.

Acusó a su ahora esposo de haberla violado en reiteradas ocasiones

En medio de un fuerte dispositivo policial, con efectivos provistos con escudos y perros, la novia, Edith Casas, de 23 años, fue la primera en llegar al registro civil de la sureña ciudad argentina de Pico Truncado (a 1.572 kilómetros de Buenos Aires).

Minutos después lo hizo el novio, Víctor Cingolani, trasladado hasta allí por el servicio penitenciario desde la cárcel en la que cumple condena por el crimen de Johana Casas.

Al llegar al registro civil, Cingolani fue recibido con algunas pedradas e insultos de parte de vecinos de la localidad. Cingolani y Edith Casas iban a casarse en diciembre pasado, pero el enlace se suspendió por un recurso judicial interpuesto por los padres de la joven, pero el mes pasado la jueza Gabriela Zapata finalmente autorizó la celebración del matrimonio civil.

Tras la boda, Cingolani , de 28 años, fue trasladado al penal de Pico Truncado. "Ahora vamos a ir a la cárcel a festejar con mi hermano", dijo en declaraciones al canal TN, de Buenos Aires, Claudia Cingolani, hermana del detenido.

En una entrevista concedida al mismo medio, el novio dijo horas antes de casarse que deseaba "formar una familia con la mujer" que ama. "No siento que mi casamiento irrite. Yo con Edith tengo una relación desde 2007. Por eso no sé cuál es el sentido de esperar si llevamos tanto tiempo juntos", señaló. En tanto, la madre de Edith, Marcelina Orellana, insistió con que teme por la vida de su hija: "Tengo miedo por Edith. Él es un asesino, no es normal".

Durante el juicio que se siguió por el asesinato de su hermana gemela, Edith acusó a su ahora esposo de haberla violado en reiteradas oportunidades, pero luego dijo a los medios locales que lo hizo "por presiones de su familia".

Cingolani fue hallado culpable como partícipe en el homicidio de la modelo Johana Casas, de 20 años de edad, asesinada de dos balazos en 2010, y condenado a trece años de prisión el pasado junio. El hombre, que cumple su condena en una prisión de Pico Truncado, asegura ser inocente en el crimen de la muchacha, que también fue su pareja.