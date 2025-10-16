Alemania prepara un servicio militar obligatorio por sorteo si no hay suficientes voluntarios

Los partidos en coalición del gobierno de Alemania han acordado introducir en el proyecto de ley para la modernización del servicio militar un sorteo similar al modelo que ya se emplea en Dinamarca, que contempla la posibilidad de un reclutamiento obligatorio en caso de que no haya suficientes voluntarios.

Esta medida ha provocado tensión en el Ejecutivo, y será un tema relevante en el debate previsto para este jueves en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento. Se cuestionará este plan para aumentar el número de soldados, en pleno esfuerzo de rearme y modernización del ejército debido la amenaza de Rusia de las últimas semanas. Alemania ya contaba antes con un servicio militar obligatorio, que se suspendió en 2011.

"Si se consigue con la voluntariedad y con un mayor atractivo obtener suficientes soldados, estará bien. Si no se consigue, necesitamos elementos obligatorios y entonces es una cuestión de justicia", ha afirmado el líder del grupo parlamentario democristiano, Jens Spahn.

"Me parece que el procedimiento propuesto es el más justo, al menos no he escuchado otra propuesta más justa", ha aseverado, dos días antes de que el proyecto propuesto por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, sea debatido por primera vez en el pleno. El líder del grupo socialdemócrata, Matthias Miersch, ha celebrado que estos dos bloques hayan llegado a algunos acuerdos preliminares.

Según el borrador, a partir de 2026 todos los jóvenes recibirán un formulario que detalle sus aptitudes y su disposición a prestar el servicio militar, que los hombres deberán realizar obligatoriamente o recibirán una multa. Según el acuerdo alcanzado actualmente, una parte será elegida por sorteo si no se presentan suficientes voluntarios.

Modelo danés

Este modelo es muy similar al de Dinamarca, en el cual los hombres y mujeres pueden ser seleccionados a partir de los 18 añosde forma obligatoria si no se alcanzan los suficientes voluntarios.

