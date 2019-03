Una modelo, despedida de su agencia por tener unas caderas de 94 centímetros

Es la gran final. Estamos en 2008 y la televisión holandesa elige a la 'Modelo Revelación del Año'. La favorita, una joven rubia llamada Ananda. Tiene 21 años y mide 1,80. Como todos esperaban, gana un contrato de 3 años por valor de 75.000 euros.

Pero Ananda, aparentemente perfecta, es despedida dos años más tarde, por tener las caderas demasiado anchas. Pierde su corona por 4 centímetros. La agencia le exige que baje a 90 pero sus caderas miden 94. Ahora la justicia le ha dado la razón.

"Me siento orgullosa de poder demostrar que porque una agencia de modelos lo decida, eso no significa que si tienes una talla más, estes acabada. Todavía eres una persona y puedes ser tan bella como tu quieras y eso no lo decide unos centímetros" explica orgullosa a la prensa.

La agencia la puso a dieta, pero Ananda no adelgazó. Eso acabó con su carrera de modelo pero sus compañeras lo justifican: "Si quieres dedicarte a esto, tienes que aceptar las reglas. Y por el momento asi son las cosas.

"Yo y un montón de chicas que conozco, tenemos la suerte de tener este tipo de cuerpo. Si no eres asi, quizás no deberías hacerlo". le aseguraban.

Ahora tendrán que indemnizarla con 65.000 euros. La respuesta de la joven ha sido posar para una marca de ropa interior que si considera que tiena unas medidas perfectas.