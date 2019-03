Zapatero: "La alta tasa de paro no es algo que me deje satisfecho"

El presidente el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se han enfrentado por última vez en el Congreso. Rajoy le ha achacado a Zapatero las altas tasas de paro y la mala situación económica en la que deja el país en su último cara a cara, apenas unos días antes de la disolución de las Cortes.

El presidente del Gobierno ha contestado al líder del PP explicando que "ha obviado un hecho fundamental, y es que todo el mundo ha vivido la crisis más grave en 80 años. La consecuencia más negativa ha sido la alta tasa de paro, cosa que no me deja satisfecho, pero a pesar de ello el Gobierno ha afrontado su responsabilidad para hacer reformas estructurales necesarias y preservar la protección social".

Rajoy, por su parte, ha dejado claro que "Zapatero deja una herencia envenenada pero también lecciones para el futuro, como que no se puede decir 'no hay crisis'. También sabemos ahora que hay que gobernar con un plan, y que no hay que generar falsas expectativas. Tenemos que hacer previsiones razonables de crecimiento y empleo, y no se debe gastar lo que no se tiene. En economía hay que hacer reformas, y no se puede vivir de la herencia y la inercia y también sabemos ahora que no se puede gobernar por Decreto Ley. Ahora todos los españoles tendremos que hacer un gran esfuerzo, pero superaremos esta situación".

Zapatero ha utilizado sus últimos segundos para responder a Rajoy, sin despedirse de los miembros de la Cámara Baja, sosteniendo que confía en el futuro de este país, "una confianza que viene de los 30 años de democracia y porque sé que la inmensa mayoría de los españoles quieren líderes que no sólo ataquen y que aporten algo a su futuro".

Antes, Josu Erkoreka le ha pedido a Zapatero que le aclarase si "ahora que se despide del Gobierno vislumbra algún riesgo para el futuro del Estado autonómico". A la pregunta, el presidente del Gobierno ha explicado que "desde que se aprobó la Constitución del 78 siempre se ha venido hablando de los riesgos asociados al futuro del estado autonómico. Pero yo no vislumbro problemas para las comunidades si se limitan los excesos".

En la réplica, Ekoreka ha insistido en que Zapatero ya se retira, "pero lo hace en el momento en el que parece cuajar un intento concertado por acabar con el estado autonómico".