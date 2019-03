Tres de cada cuatro españoles creen que Zapatero no debería repetir como candidato del PSOE

Una amplia mayoría de la población, concretamente tres de cada cuatro personas, según el Barómetro de TNS-Demosopia para Antena 3, opinan que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no debería volver a presentarse a las elecciones generales. Como sustituto favorito encabeza la lista Rubalcaba, con más del 44 por ciento de los votos de los encuestados. A mucha distancia, Chacón, Bono y Blanco son elegidos también como posibles candidatos a la presidencia.



Además, según esta encuesta, los españoles confían poco en la capacidad del gobierno para afrontar la crisis económica. De hecho, sólo un 12'7 por ciento dice tener mucha o bastante confianza en el ejcutivo; un 30 por ciento confía ligeramente y más de la mitad de la población (56,7 por ciento) no confía en absoluto en el equipo de José Luis Rodriguez Zapatero. La desconfianza en el Gobierno crece desde el pasado mes de octubre cuando un 42 por cuento no creía en la capacidad del ejecutivo.



A la hora de puntuar a los miembros del Gobierno, sólo uno alcanza el aprobado: es Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero y ministro del Interior. Le sigue, muy de cerca, Carme Chacón, con un 4,8 y Rosa Aguilar, con un 4,3. Los peor valorados, en cambio, son los ministros de Cultura, Sanidad y Trabajo. Ninguno pasa del 3,3.