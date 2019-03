Sarkozy también elogia las reformas emprendidas en España

Valeriano Gómez, nuestro ministro de Trabajo, no comparte el criterio de Merkel de vincular las subidas salariales a la productividad y no al IPC como se hace en España. Asegura que a nosotros nos va bien así y que no hay motivos para cambiarlo.

El día,- en general-, ha sido bueno para la imagen del Gobierno. de hecho, los elogios a las reformas de España no sólo vienen de Alemania.

El presidente francés también saluda la reforma de las pensiones y de las cajas de ahorros. En una carta enviada a Zapatero, Sarkozy rinde homenaje a la "valentía y determinación" de nuestro Gobierno. Dice que así se refuerza la competitividad de la economía española y la estabilidad de la zona euro.