Aldama asegura que Delcy Rodríguez le dio un sobre "vinculado a la financiación ilegal del PSOE"

El comisionista de la trama Koldo asegura ante el juez Santiago Pedraz que se trata de un sobre que le dio la propia Delcy Rodríguez y que está relacionado también con la trama de hidrocarburos y con la financiación de la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez.

V&iacute;ctor de Aldama

Víctor de AldamaEFE

Pedro Callejas
Publicado:

Esta mañana, el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, tenía cita con el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Tenía que declarar por el caso hidrocarburos, en el que también está imputado y por el que llegó a estar en prisión provisional.

Durante la declaración, que ha durado cerca de dos horas, Aldama ha negado que mediase en la obtención de la licencia de hidrocarburos para Claudio Rivas, también investigado, dueño de la empresa Villafuel. Sí que implica sin embargo al exministro y al que fuera su asesor, Koldo García, en la obtención de esa licencia, pero no sería para Villafuel sino para la empresa de Carmen Pano y su hija, Have Got Time.

También ha apuntado a Carmen Pano como la persona que le facilitaba el dinero para dárselo luego a Koldo y Aldama, ofreciendo así la versión opuesta a la de Pano, que dice que llevó los sacos con dinero a Ferraz. También ha implicado en la trama a Ángel Víctor Torres, aunque no ha aportado pruebas al respecto.

Aunque quizá lo que más ha intrigado a los presentes es la respuesta que ha dado al fiscal cuando le ha preguntado por el contenido de un sobre que aparece en uno de los atestados. Se trata de un sobre de la petrolera venezolana PDVSA, en el que aparece el nombre de Delcy Rodríguez. Aldama ha respondido a Fiscalía lo siguiente: "Si no les importa, es algo que tenemos que negociar con ustedes directamente". Pero sí ha dado una pista: "Estamos hablando de financiación ilegal del partido. Es relativo al negocio de hidrocarburos, con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista".

Así, el comisionista se ha negado a revelar el contenido por ahora aunque ha respondido afirmativamente cuando el fiscal le ha preguntado si ese sobre se lo facilitó Delcy Rodríguez.

Le pidió a un socio guardar el sobre

Los investigadores hallaron la foto del sobre en una conversación de Whatsapp con su socio Alberto Escolano. Cuando pensó que podía ser detenido, Aldama pidió a Escolano que le guardara el sobre. Una semana después de salir en libertad, según la UCO, Aldama viajó a Calatayud para reunirse con Escolano y recuperar el sobre.

