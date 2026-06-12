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CASO LEIRE DÍEZ

García Ortiz pudo tramitar una denuncia contra la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez tras verse con Leire Díez

Leire anotó en su agenda una estrategia de presentar querellas simultáneas bajo el título 'Badajoz'. Poco después, un exjuez presentó una denuncia contra la jueza que investigaba el caso de David Sánchez, pero no prosperó. El exjuez se quejó, y tras la imputación, García Ortiz habría remitido la queja y la denuncia se tramitó, pero no fructificó.

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz

García Ortiz tramitó una denuncia contra la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez tras verse con Leire Díez | Archivo

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Paula Hidalgo
Actualizado:
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La agenda de Leire Díez vuelve a estar en el centro de la polémica. Una de ellas hacía referencia al caso de Badajoz y a una estrategia para presentar querellas relacionadas con la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ahora se ha conocido que el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pudo haber intervenido en la tramitación de una denuncia contra la jueza que llevaba esa causa.

Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, fuentes cercanas al exfiscal general aseguran que su actuación respondió a un procedimiento ordinario y que se limitó a firmar un trámite administrativo más dentro de su actividad diaria al frente de la Fiscalía.

Una anotación en la agenda y una denuncia contra la jueza

Los hechos se remontan a 2024. En una anotación titulada 'Badajoz', Leire Díez recogía una supuesta estrategia basada en la presentación de querellas simultáneas. Un mes después de la anotación de Leire, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, amigo suyo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Beatriz Biedma, la magistrada que llevaba entonces el caso de David Sánchez.

En un primer momento, la denuncia fue rechazada porAna Isabel García León, responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, al considerar que el Ministerio Público no era competente para actuar en ese asunto. Tras aquella decisión, Sáenz de Tejada remitió un burofax dirigido directamente al fiscal general del Estado mostrando su desacuerdo con el archivo de la denuncia.

La denuncia acabó siendo tramitada

Ahora se ha conocido que, 48 horas después de que se anunciara la imputación de David Sánchez, García Ortiz podría haber trasladado esa queja a la misma responsable que había rechazado inicialmente el escrito. En esta ocasión, la denuncia sí fue admitida a trámite al entenderse que la Fiscalía era "objetivamente competente" para estudiarla.

Fuentes próximas a García Ortiz sostienen que el entonces fiscal general actuó conforme a los procedimientos habituales y que la remisión de la queja formó parte de la tramitación ordinaria de este tipo de escritos. Además, aseguran que el exfiscal quiere mantenerse al margen del foco mediático mientras continúan abiertos distintos procedimientos judiciales. En cualquier caso, los intentos de apartar a la jueza Beatriz Biedma de la investigación sobre David Sánchez no prosperaron y la magistrada continuó al frente de la causa.

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