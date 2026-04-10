Ábalos y Koldo levantan sospechas en el 'caso mascarillas' sobre una posible estrategia de defensa conjunta

En la primera semana del 'Caso Mascarillas', ha declarado una treintena de testigos. A medida que el juicio ha avanzado han cobrado cada vez más importancia los gestos y las miradas entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García. Estos pueden sugerir alguna pista sobre las estrategias de defensa que están empleando los acusados.

Las defensas de Ábalos y Koldo García niegan un pacto. No obstante, esta semana se ha apreciado cierta complicidad entre ellos.

Por el momento, ninguna de las defensas lo ha confirmado, pero tampoco lo niegan. Además, se admite una relación muy buena y algunos de los gestos que expresan los acusados dan lugar a sospechas.

En las tres primeras sesiones, han pasado de la seriedad a las risas, a asentir, a sentirse relajados y a comentar cada testimonio. Y no sólo es la manera en la que se expresan, sino que también son las preguntas de sus abogados.

Las defensas de los acusados parecen compartir una intención común de desacreditar a cualquiera que vaya contra ellos, y esto fue evidente durante la declaración de Jéssica Rodríguez.

La estrategia: insinuar un pacto entre Rodríguez y a Aldama

Las preguntas que realizan los abogados de Ábalos y de Koldo reflejan una idea común de poner en duda el testimonio de Rodríguez en un intento de que no resulten veraces la respuestas a las preguntas del abogado del exministro. "Por él también adopté a un gato", afirmaba Rodríguez, ante lo que se aprecia decir a Ábalos: "¿Qué gato?"

Tanto el exministro como su antiguo asesor parecen aprovechar cada oportunidad para que parezca que se haya establecido un pacto paralelo entre la expareja de Ábalos y Aldama.

El hermano de Koldo admite haber recogido sobres con dinero en Ferraz

Esta primera semana de juicio ha dejado algunas declaraciones relevantes por parte de los interrogados. El hermano de Koldo García respondió con un "sí" a la pregunta de su abogada sobre si había ido a la sede del Partido Socialista en Ferraz a recoger "algún sobre con dinero en metálico para su hermano, para Patricia (refiriéndose a Patricia Uriz, su expareja) o para alguien de su entorno".

Además, Enrique Martínez, ex directivo de la empresa pública Logirail, ha afirmado este jueves en el Tribunal Supremo que recibió dos llamadas por parte del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, "amenazando" después de que Claudia Montes, empleada de Logirail y relacionada también con Ábalos, denunciase malos tratos en la empresa.

Por su parte, Montes ha admitido que "algo hicieron detrás" (los acusados), por los "mensajes" que se revelan, pero que no puede "reconocer algo porque ellos no me lo dijeron en ningún momento. Nunca Ábalos me dijo 'oye, te he enchufado'", señalaba.

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