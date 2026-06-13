Herida grave la senadora y alcaldesa María José Ortega tras una colisión en Palencia

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha resultado herida grave este sábado en un accidente de tráfico registrado en una carretera provincial de Palencia, por lo que ha tenido que ser trasladada en helicóptero sanitario a la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

El siniestro se produjo poco antes de las 14:25 horas en el kilómetro 3 de la carretera PP-2201. El vehículo en el que viajaba la alcaldesa fue embestido en una colisión fronto-lateral cuando regresaba de asistir a un acto festivo celebrado en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

Según publica El Norte de Castilla, el vehículo estaba conducido por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla. En el coche también viajaban la esposa de este y una hija.

Tras el accidente, los servicios de emergencia movilizaron un helicóptero sanitario para evacuar a Ortega hasta el Hospital Universitario de Burgos. Por su parte, el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional al Hospital Río Carrión de Palencia, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.