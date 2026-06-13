Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

ACCIDENTE TRÁFICO

Herida grave la senadora y alcaldesa María José Ortega tras una colisión en Palencia

La regidora de Aguilar de Campoo fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos tras un choque fronto-lateral; otras dos personas resultaron trasladadas a centros sanitarios.

Maria jose ortega alcaldesa de Aguilar del Campoo, Palencia.

Maria jose ortega alcaldesa de Aguilar del Campoo, Palencia.OCR

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha resultado herida grave este sábado en un accidente de tráfico registrado en una carretera provincial de Palencia, por lo que ha tenido que ser trasladada en helicóptero sanitario a la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

El siniestro se produjo poco antes de las 14:25 horas en el kilómetro 3 de la carretera PP-2201. El vehículo en el que viajaba la alcaldesa fue embestido en una colisión fronto-lateral cuando regresaba de asistir a un acto festivo celebrado en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

Según publica El Norte de Castilla, el vehículo estaba conducido por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla. En el coche también viajaban la esposa de este y una hija.

Tras el accidente, los servicios de emergencia movilizaron un helicóptero sanitario para evacuar a Ortega hasta el Hospital Universitario de Burgos. Por su parte, el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional al Hospital Río Carrión de Palencia, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las reuniones entre Leire Díez y Ábalos buscaban evitar que el exministro dañara al PSOE y al Gobierno

Imagen de Leire Díez

Publicidad

España

Maria jose ortega alcaldesa de Aguilar del Campoo, Palencia.

Herida grave la senadora y alcaldesa María José Ortega tras una colisión en Palencia

Felipe VI detectó la avería en el avión que tenía previsto llevar al papa de vuelta a Roma

Felipe VI detectó la avería en el avión que tenía previsto llevar al papa de vuelta a Roma

Imagen de las joyas

79 joyas y 1,23 millones: la caja fuerte de Zapatero que complica su futuro judicial

Mañueco
CASTILLA Y LEÓN

Mañueco presenta la composición de su nuevo Gobierno con Vox

Ione Belarra
Podemos

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid: "Harta de la mierda de gobernantes...."

Alberto Núñez Feijóo en la Romería del PP: "Zapatero es la joya de la corona de Sánchez"
FEIJÓO

Alberto Núñez Feijóo en la Romería del PP: "Zapatero es la joya de la corona de Sánchez"

El presidente del PP promete una "limpieza total" y acusa al Gobierno de tratar mejor a quienes "chantajean" que a quienes "cumplen".

Imagen de Leire Díez
PSOE

Las reuniones entre Leire Díez y Ábalos buscaban evitar que el exministro dañara al PSOE y al Gobierno

Fuentes del entorno del exministro sostienen que la exmilitante socialista buscó conocer su estrategia de defensa y evitar un impacto político sobre el Gobierno y el partido tras su imputación en el caso Koldo.

Feijóo

El PP aprovecha el desgaste con la situación de Zapatero para reclamar un cambio político y una "reconstrucción nacional"

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz

García Ortiz pudo tramitar una denuncia contra la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez tras verse con Leire Díez

Entrevistas Espejo Publico - Entrevista a Armando Rodríguez, secretario general del gremio de joyeros de Madrid

Armando Rodríguez, sobre el origen de las piezas de Zapatero: "Son joyas que se realizan en Oriente Medio"

Publicidad