Las joyas de Zapatero: de un collar "cuajado de diamantes" tasado en 278.000 euros a otro con 13 zafiros y diamantes de 220.000

La joyería Ansorena concluye que la pieza más valiosa de las joyas intervenidas al expresidente Zapatero es un collar en oro blanco "cuajado de diamantes" y rematado por "dos esmeraldas naturales" originarias de Zambia. Solo esta pieza está valorada en 278.000 euros.

La segunda pieza más cara del ajuar intervenido a Zapatero es otro collar en oro blanco de 18 kilates "con trece zafiros". Su origen es Tailandia y la pieza está tasada en 220.000 euros.

En tercer lugar, figura otro collar, recubierto por una "banda de diamantes" y "una cascada de rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo acompañados por diamantes de talla brillantes". Esta pieza, la tercera más valiosa para Ansorena, asciende a 155.000 euros.

En la colección de joyas, los especialistas de Ansorena destacan una pulsera de oro blanco "con dos rubíes naturales tratados con vidrio de plomo" con una montura "cuajada por diamantes" valorado en 72.000 euros o una pulsera, también de oro blanco, rematada por "tres esmeraldas naturales" que son originarias, al igual que en la pieza más valiosa, de Zambia. En este caso, la tasación asciende a 95.000 euros.

En la resolución en la que se acuerda la imputación de los dos delitos, el juez José Luis Calama incluye en la lista la descripción del resto de alhajas incautadas por la UDEF el pasado 19 de mayo durante el registro de la oficina del exjefe del Ejecutivo.

El juez del caso 'Plus Ultra' abre una pieza contra Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado abrir una pieza separada del caso 'Plus Ultra' para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por un delito fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del caso 'Plus Ultra'.

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