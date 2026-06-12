El PP aprovecha el desgaste con la situación de Zapatero para reclamar un cambio político y una "reconstrucción nacional"

Las informaciones que rodean al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero continúan generando reacciones en distintos ámbitos políticos. Mientras desde el Ejecutivo mantienen públicamente la confianza en el exdirigente socialista, en sectores del PSOE comienza a aflorar la preocupación por el desgaste que la situación puede provocar.

Fuentes socialistas admiten un creciente malestar por el efecto que las últimas revelaciones están teniendo sobre la imagen del partido. A ello se suman las críticas de algunos aliados parlamentarios del Gobierno. Desde Izquierda Unida, formación integrada en Sumar, consideran "absolutamente desproporcionado" el valor atribuido a las joyas halladas durante los registros vinculados a la investigación.

La oposición, por su parte, interpreta estos episodios como una muestra de que aún quedan aspectos por esclarecer y ha intensificado su ofensiva política contra el Ejecutivo.

Feijóo eleva el tono contra el Gobierno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó una intervención ante el Círculo de Empresarios de Galicia para cargar contra el Gobierno y reclamar un cambio político. "Les aseguro que esto tiene que acabar, lo que propongo a la sociedad no solamente es cambiar la conversación política, sino recuperar la política normal", afirmó.

El líder popular sostuvo que España necesita una "reconstrucción nacional" y recurrió a declaraciones realizadas años atrás por Pedro Sánchez durante los casos de corrupción que afectaron al Gobierno de Mariano Rajoy. Según Feijóo, quienes hoy ocupan el Ejecutivo han terminado incumpliendo los estándares que ellos mismos exigían entonces. "Nunca pensé que me enfrentaría a este nivel de degradación", aseguró durante su discurso.

Diez reformas como alternativa

Más allá de las críticas, Feijóo dedicó buena parte de su intervención a exponer las líneas maestras de un eventual Gobierno del PP. Entre sus propuestas destacó una reforma de la Administración pública basada en la independencia institucional, cambios fiscales orientados a reducir impuestos y una auditoría sobre el uso de los recursos públicos y los fondos europeos.

El dirigente popular también defendió medidas para reforzar la competitividad, impulsar la transformación digital y mejorar la formación de los trabajadores.

A su juicio, el actual modelo económico presenta señales de agotamiento pese a los buenos datos macroeconómicos que exhibe el Ejecutivo. Por ello insistió en la necesidad de un cambio de rumbo político y económico para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.