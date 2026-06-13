Felipe VI detectó la avería en el avión que tenía previsto llevar al papa de vuelta a Roma

El papa León XIV puso fin este viernes a su histórica visita a España con un inesperado contratiempo en el avión que le iba a llevar de vuelta a Roma. El pontífice tenía previsto regresar a la capital italiana desde el aeropuerto de Tenerife Norte a bordo de un Airbus A320 de Iberia, pero una avería en un motor detectada, también por el rey Felipe VI, poco antes del despegue obligó a cancelar el vuelo y modificar los planes de última hora.

Ante la imposibilidad de reparar el avión de forma inmediata, el monarca ofreció al pontífice utilizar un Falcon del Ejército del Aire para completar su regreso al Vaticano. León XIV aceptó la propuesta y despegó horas más tarde acompañado por su séquito más cercano, mientras el resto de la delegación vaticana y los periodistas que cubrían el viaje tuvieron que esperar a un segundo avión enviado por Iberia desde Madrid.

El incidente retrasó más de tres horas la salida del Papa, que finalmente aterrizó en Roma poco después de las once de la noche.

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