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Las reuniones entre Leire Díez y Ábalos buscaban evitar que el exministro dañara al PSOE y al Gobierno

Fuentes del entorno del exministro sostienen que la exmilitante socialista buscó conocer su estrategia de defensa y evitar un impacto político sobre el Gobierno y el partido tras su imputación en el caso Koldo.

Imagen de Leire Díez

Las reuniones entre Leire Díez y Ábalos buscaban evitar que el exministro dañara al PSOE y al Gobierno | EFE

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José Luis Ábalos y Leire Díez mantuvieron varios encuentros después de que el exministro fuera imputado en el caso Koldo. Según fuentes cercanas al exdirigente socialista, aquellas reuniones tuvieron como objetivo conocer cuáles eran sus planes de defensa y evitar que sus decisiones pudieran afectar a la imagen del PSOE, del Gobierno o del entorno del presidente Pedro Sánchez.

La existencia de esos contactos aparece reflejada en las agendas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En varias anotaciones figura la necesidad de "concretar" encuentros con Ábalos. Aunque el exministro negó inicialmente esas reuniones, personas de su entorno reconocen ahora que sí se produjeron y las sitúan en el contexto de una estrategia de seguimiento político y comunicativo.

Reuniones tras la imputación

Las mismas fuentes indican que los encuentros tuvieron lugar en reservados de Madrid una vez que Ábalos comenzó a afrontar las consecuencias judiciales de la investigación. Según este relato, Leire Díez habría tratado de conocer la línea que seguiría el exministro y trasladarle mensajes relacionados con la gestión pública del caso.

Durante una de esas conversaciones, aseguran que Díez se presentó como la persona encargada de coordinar aspectos relacionados con la estrategia de defensa y comunicación. La respuesta de Ábalos habría sido inmediata. El exministro le reprochó el trato recibido por parte del partido y recordó la auditoría impulsada tras su salida del Gobierno.

Fuentes próximas al exdirigente socialista sostienen que no existió entendimiento entre ambas partes y que el encuentro terminó con un fuerte desencuentro.

Contactos posteriores

La relación continuó de forma puntual en los meses siguientes. Según las mismas fuentes, uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, realizó diversas intervenciones públicas con críticas hacia dirigentes socialistas.

Además, aseguran que Leire Díez trasladó al exministro la necesidad de contener esas declaraciones. La respuesta, según este relato, fue contundente: Ábalos rechazó asumir ningún papel de protección hacia quienes, a su juicio, le habían dejado solo durante el proceso.

Las anotaciones recogidas en los cuadernos intervenidos también reflejan referencias al sumario del caso Koldo, informes internos y distintas gestiones relacionadas con la situación judicial del exministro.

Mientras tanto, Ábalos estudia la posibilidad de personarse como perjudicado en la causa que instruye la Audiencia Nacional al considerar que pudo existir una actuación dirigida a influir en su estrategia de defensa.

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