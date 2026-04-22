El exgerente del PSOE niega que las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' de las que hablaba Koldo fueran billetes de 500, 200 y 100 euros

El exgerente del PSOEMariano Moreno niega que las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' de las que hablaba el exasesor ministerial Koldo García con su exmujer, en alusión presuntamente a billetes de 500, 200 y 100 euros, fueran dinero en efectivo que saliera de la caja del partido.

Moreno ha comparecido en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio contra Koldo García, el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el reconocido comisionista Víctor De Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Las 'chistorras', los 'soles' y las 'lechugas'

Las sospechas de la UCO de la Guardia Civil pasan por tras las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' se encuentra un lenguaje en clave entre Koldo García y su exmujer y "un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo" que manejaban.

Mariano Moreno ha querido dejar claro que cuando se pedía dinero en efectivo al banco con el que trabajaba la formación, la entidad lo enviaba a través de una empresa de seguridad y nunca pidieron billetes de 500 euros, ni de 200 ni de 100. Insiste en que la caja del partido -"la única que tiene", ha recalcado-, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma y de la que salía el dinero en metálico que él mismo pedía al banco para nutrir la caja y reintegrar los gastos que se habían adelantado debido a viajes, comidas, transportes u otros conceptos.

También ha querido aclarar que el 99,4% de los gastos anticipados se reintegraban por transferencia y el resto en metálico, de la misma forma que recuerda que ya en pandemia desde la dirección de administración y finanzas se propuso una instrucción para limitar los gastos en efectivo. Fue debido al confinamiento por lo que se paralizó esta instrucción, que finalmente fue aprobada a finales de 2020 adelantándose a la modificación de la ley contra el fraude fiscal y se limitaron los pagos en metálico a un límite de 1.000 euros.

Ábalos, el que más gastos de representación o actividad tenía

Moreno ha reconocido que debido a su cargo en el partido, Ábalos era el que tenía más actividad dentro de la Ejecutiva y, por tanto, más gastos de representación o actividad, y que al igual que otros secretarios, como el de Política Municipal o cualquier otro, se autorizaba a sí mismo esos gastos y los que se imputaran a su Secretaría.

El exjefe de gabinete de Ábalos asegura que los viajes de Jéssica no los pagaba el ministerio

Por otro lado, Ricardo Mar, exjefe de gabinete de José Luis Ábalos, ha asegurado que vio a Jéssica Rodríguez en varios viajes acompañando al ministro y que está "seguro" de que esos desplazamientos "no los pagaba el Ministerio de Fomento".

Confirma que la expareja de Ábalos era su "acompañante" en esos viajes y dijo no querer "juzgar el pasado con las gafas de hoy". Preguntado por la defensa del exministro, dijo desconocer que el comisionista Víctor de Aldama tuviera un pase especial para entrar en el ministerio: "Desconozco si tenía manga ancha" para entrar y salir, como han contado testigos anteriores que indicaron que tenía franqueada la entrada al aparcamiento de autoridades y que usaba el ascensor del ministro.

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