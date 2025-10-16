Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Koldo

Por qué Santos Cerdán sigue en prisión mientras José Luis Ábalos y Koldo García quedan en libertad

El Supremo y la Fiscalía Anticorrupción ven en Cerdán un alto riesgo de fuga y destrucción de pruebas, mientras que en Ábalos y Koldo consideran suficientes las medidas cautelares.

Santos Cerd&aacute;n, junto a Koldo Garc&iacute;a y Jos&eacute; Luis &Aacute;balos

Santos Cerdán, junto a Koldo García y José Luis ÁbalosAntena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El Tribunal Supremo ha adoptado criterios distintos para tres de los principales investigados en la trama del 'Caso Koldo': Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Mientras los dos últimos continuarán en libertad con medidas cautelares, el primero permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado junio.

La diferencia responde a razones estrictamente procesales ya que el momento de la investigación, el riesgo de fuga y la posibilidad de manipulación de pruebas.

Un caso más avanzado frente a una investigación abierta

El juez del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa, ha valorado que los procedimientos de Ábalos y Koldo se encuentran en una fase más avanzada y controlada, con la mayoría de las pruebas ya en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En ambos casos, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción entendieron que no existe riesgo actual de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva, y que el riesgo de fuga queda mitigado con medidas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales.

Además, el juez destaca el arraigo personal y familiar de los dos exdirigentes, su colaboración con la justicia y el hecho de que ya no ocupan los cargos públicos desde los que presuntamente habrían cometido las irregularidades.

Cerdán, considerado "jefe de la organización criminal"

El contraste lo marca Santos Cerdán, a quien la Fiscalía, en un informe firmado por el fiscal jefe Antonio Luzón, calificó como "jefe de la organización criminal". En su caso, el magistrado Puente apreció indicios sólidos de delitos graves de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Según fuentes judiciales, el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas fue determinante para ordenar su ingreso en prisión sin fianza. En junio, cuando se tomó esta decisión, la investigación sobre Cerdán se encontraba en una fase inicial, con varias líneas de indagación abiertas y documentación aún pendiente de analizar.

El criterio del Supremo y la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión provisional sólo puede acordarse para evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva. En el caso de Ábalos y Koldo, ninguno de estos supuestos se cumple en grado suficiente para justificar la prisión.

En cambio, el entorno judicial de Cerdán todavía presenta elementos abiertos que, según el Supremo, justifican mantener la medida más severa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vandalizan la casa de Ábalos en Valencia llamándolo "corrupto" y "putero"

Pintadas casa Ábalos

Publicidad

España

Santos Cerdán, junto a Koldo García y José Luis Ábalos

Por qué Santos Cerdán sigue en prisión mientras José Luis Ábalos y Koldo García quedan en libertad

Rosa, exasistenta de Ábalos

Rosa, la exasistenta de Ábalos que grabó las imágenes de los fajos de billetes del despacho del exministro

Pintadas casa Ábalos

Vandalizan la casa de Ábalos en Valencia llamándolo "corrupto" y "putero"

El fiscal Carlos Bautista en 2013
Abogado de Ábalos

Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional, el nuevo abogado de José Luis Ábalos

A3 Noticias 1 (24-07-25) Pedro Sánchez revertirá los privilegios empresariales de las reformas de Montoro y dice sentirse "fuerte" tras los escándalos
Caso Kodo

Sánchez, citado a comparecer en el Senado el 30 de octubre: el PP eleva la presión y le exige "dar la cara" por el 'caso Koldo'

Imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Entrevista

Óscar Puente: "Nunca he pasado un gasto de representación al PSOE y no sé cómo funciona; no me ha interesado"

El ministro de Transportes defiende en ‘Más de uno’ que el peaje del Huerna no se bonificará al 100%, resta dramatismo a la falta de Presupuestos y minimiza la polémica por los pagos en metálico en el partido: “No me parece estético”, pero “no es indicio de delito”.

El momento en el que una cámara choca en la cara de Koldo García
Incidente Koldo

El tenso momento entre Koldo y los periodistas tras impactar una cámara en su cara: "No me agredáis"

El exasesor de Ábalos ha sido pillado por las cámaras a la salida del despacho de su abogada en su camino al Supremo, donde ha contabilizado tres impactos a su rostro.

Koldo García

Koldo García, pillado entrando en el despacho de su abogada antes de declarar en el Supremo: "Hombre precavido vale por dos"

El Rey Felipe VI en Arequipa, Perú

El Rey Felipe VI llama a la unión de la RAE y el Cervantes "en tiempos en que se oye hablar de rivalidad y resurgimiento de bloques”

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo

Koldo García se acoge a su derecho a no declarar y el Supremo le mantiene en libertad

Publicidad