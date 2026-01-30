Salvador Illa recibe el alta y continuará su recuperación desde casa

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido este viernes el alta hospitalaria tras permanecer ingresado durante dos semanas en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. A partir de esta tarde, continuará el tratamiento desde su domicilio mediante un sistema de hospitalización domiciliaria, según han informado fuentes del Govern y el propio centro sanitario.

El equipo médico que ha seguido su evolución ha decidido el alta después de constatar una evolución clínica favorable en los últimos días. En un comunicado, el hospital ha precisado que el president seguirá bajo supervisión médica, aunque ya sin necesidad de permanecer ingresado.

Diagnóstico y evolución favorable

Illa ingresó el pasado 17 de enero tras presentar un cuadro de dolor lumbar y pérdida de fuerza en los músculos de las extremidades inferiores. Tras las pruebas diagnósticas, los especialistas confirmaron que padecía una osteomielitis púbica, una infección de carácter inflamatorio provocada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae.

Según explicaron los médicos en la primera comparecencia pública, se trata de una patología infecciosa poco frecuente, aunque con buen pronóstico. De hecho, los profesionales sanitarios ya avanzaron entonces que el ingreso hospitalario se prolongaría, al menos, durante unas dos semanas, un plazo que finalmente se ha cumplido.

Durante su estancia en Vall d’Hebron, el presidente catalán ha recibido tratamiento antibiótico por vía intravenosa, además de analgésicos para controlar el dolor. La evolución positiva ha permitido ahora que continúe la recuperación en casa.

Reposo y tratamiento domiciliario

Por prescripción médica, Salvador Illa deberá guardar reposo y evitar caminar durante los próximos días. El tratamiento continuará con antibióticos y seguimiento clínico a través del servicio de hospitalización domiciliaria del propio hospital, que permitirá controlar la evolución de la infección sin necesidad de un ingreso prolongado.

Además, el plan terapéutico incluye la continuidad de la fisioterapia hospitalaria con el objetivo de recuperar por completo la movilidad de las extremidades inferiores. Según los especialistas, este tipo de infecciones suelen resolverse de forma satisfactoria, tanto en lo que respecta a la infección como a las alteraciones motoras asociadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.