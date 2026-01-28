Elecciones Aragón 2026: Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral

El próximo 8 de febrero, se celebrarán las Elecciones en Aragón. Según el Instituto Nacional de Estadística, en esta cita electoral están llamados a las urnas 1.036.321 de electores. En concreto 725.471 de la provincia de Zaragoza, 165.992 en Huesca y 100.430 en Teruel. A esta cifra hay que sumarle los aragoneses residentes en el extranjero.

Estas elecciones se convocan tras el bloqueo presupuestario en Aragón y la falta de entendimiento entre PP y Vox. Estas serán las primeras elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma.

En estos comicios, las mesas electorales juegan un papel clave, ya que es el lugar donde los electores irán a depositar su voto.

¿Cómo sé si voy a mesa electoral?

El ayuntamiento es quien elige a las personas que participan en la mesa electoral. Este proceso se hace mediante un sorteo público. Este se llevó a cabo entre el 10 y el 14 de febrero, según confirma el Gobierno de Aragón.

La notificación se realizó entre el 10 y 17 de enero. En caso de producirse un retraso en el aviso, este no será invalidante.

Según recoge el periódico regional Heraldo, los elegidos para la mesa electora reciben una carta oficial certificada de la Junta Electoral junto a un manual de instrucciones sobre el cometido que llevarán a cabo. La mesa electoral se formará a las 8 de la mañana del 8 de febrero.

Requisitos para ir a una mesa electoral

Tal y como recoge el 'Manual para participar en una mesa electoral' del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, entre los requisitos para estar en una mesa electoral son saber leer, escribir y tener entre 18 y 70 años. Además, las personas que resultan ser agraciadas en el sorteo, están obligadas a participar en la mesa electoral.

Asimismo, quedan excluidos quienes alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de electores y la votación.

Es fundamental que el presidente o presidenta tenga el título de Bachillerato o el de Formación Profesional de segundo grado o en su defecto, Graduado Escolar o equivalente.

¿Cómo puedo justificar mi ausencia?

Se puede faltar a la mesa electoral, en caso de estar enfermo, embarazada de seis meses o más o tener más de 65 años. Para justificar su ausencia, debe decírselo a la Junta electoral de zona en un plazo de siete días desde el momento en el que se notifica que es miembro de la mesa electoral.

¿Quiénes componen la mesa electoral?

Las mesas electorales de las elecciones de Aragón estarán formadas por un presidente que es quien decide que hay que hacer cuando hay un problema o haya que tomar una decisión, y dos vocales que se encargan de comprobar que las personas que votan están en la lista de censo electoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.