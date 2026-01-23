Guía de las elecciones de Aragón 2026: calendario y fechas clave

Todo listo para una nueva cita con las urnas. Las elecciones en Aragón 2026 se celebrarán el 8 de febrero de 2026 tras el adelanto electoral por parte del hasta ahora presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

El acuerdo entre el PP y Vox en Aragón se dinamitó al no alcanzar un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de 2026, lo que desencadenó esta convocatoria de elecciones.

Estas son las fechas que debes conocer sobre las elecciones en Aragón 2026, según recoge el Gobierno de Aragón en su página web:

Campaña electoral

La campaña electoral comienza este viernes 23 de enero y se prolongará durante 2 semanas hasta el 6 de febrero, también viernes. Durante este tiempo se sucederán los mítines de los candidatos, en muchos casos acompañados por los líderes nacionales de sus partidos.

Voto por correo para residentes en España

Los censados en Aragón que vivan en otro punto del país podrán solicitar el voto por correo hasta el 29 de enero. Tendrán de plazo límite para enviarlo hasta el 4 de febrero a las 14:00 horas.

Voto de residentes en el extranjero (CERA)

El plazo para enviar el voto por correo si no vives en España acaba el 3 de febrero, pero este plazo se amplía hasta el 5 de febrero para quienes decidan votar en urna en uno de los centros habilitados en el extranjero.

Constitución de mesas electorales

Los elegidos para formar parte de las mesas electorales habrán recibido la notificación entre el 10 y el 17 de enero y tendrán hasta el 24 de enero para presentar sus alegaciones en caso de no poder acudir a la cita. La fecha límite para confirmar los nombres de los presidentes, secretarios y suplentes será el 29 de enero.

